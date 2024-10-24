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Christian Eriksen: "Türkiye’deki atmosfer beni etkilemiyor"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.10.2024 08:41
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Manchester United’ın Danimarkalı futbolcusu Christian Eriksen, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’de daha önce maçlara çıktığını ve atmosferin kendisini etkilemediğini söyledi.

Christian Eriksen: "Türkiye’deki atmosfer beni etkilemiyor"

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Manchester United, yarın saat 22.00’de Fenerbahçe’ye konuk olacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını tesislerinde tamamlayan İngiliz ekibi, daha sonra İstanbul’a geldi.

Ataşehir Sheraton Hotel’de konaklayan Manchester United kafilesinde Teknik Direktör Erik ten Hag ve Christian Eriksen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk sezona kıyasla ikinci sezon daha çok oynadığı hatırlatılarak, taktiksel dizilişte tercih ettiği mevki ile ilgili soruya Eriksen, "Fark etmiyor. Her oyunda oynuyoruz. Oyun içinde de bazen 4-4-2, 4-5-1 değişiklik gösterebiliyor. Önemli olan çok oynayabilmek. Mevkii için de hocamız karar veriyor" diye konuştu.

Eriksen, Türkiye’deki futbol atmosferini daha önce Danimarka Milli Takımı formasıyla ve geçen yıl da Manchester United’la Galatasaray’a karşı yaşadığını söyleyerek, bu atmosferin kendisini etkilemediğini ifade etti.

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Christian Eriksen
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