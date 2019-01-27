MAGAZİN

Christina Hendricks film tanıtımına damga vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.01.2019 17:08 | Son Güncelleme

Gösteri dünyasında sıfır beden saltanatına son veren oyuncu Christina Hendricks yeni filmini tanıttı.

Christina Hendricks film tanıtımına damga vurdu

Egg adlı film için düzenlenen toplantıya kırmızı üzerine çiçek desenli bir elbiseyle katılan Christina Hendricks, görüntüsüyle de tam not aldı.

Derin dekoltesiyle göz kamaştıran 43 yaşındaki Hendricks, artık kendisiyle özdeşleşen kızıl buklelerini açık bırakmış ve omuzlarına dökülmelerine izin vermişti.

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Hendricks filmde, Alysia Reiner, David Alan Basche gibi oyuncularla kamera karşısına geçiyor.

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Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde The Times'a röportaj vermişti.

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Mad Men için seçmelere girdiği sırada kendine çok güvenmediğini itiraf efen Hendricks, panik anlarını çabuk atlattığını ve bu halini kimseye yansıtmadığını söylemişti.


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Christina Hendricks Christina Hendricks madmen

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