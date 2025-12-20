Akasya Durağı'nın Dilek'i çok değişti: Pelin Sönmez'in son hali...

Akasya Durağı dizisi oyuncularının son halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Obayana'nın büyük aşkı Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez oldu.

Akasya Durağı'nda Osman Ağa'nın kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez 2018 yılında evlenmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. 2023 yılında eşi Cem Candar'dan boşanan oyuncu sektörden de uzaklaştı.

Daha önce "Oyunculuğu aktif olarak yapmıyorum. Dizilerde çalışma hayatı yoğun..." diyen Sönmez sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son haline hayranlarından yorum yağdı. Sönmez'i görenler "Maşallah çok güzel görünüyorsun", "Çok güzelsin", "Olgunluk yakışmış" yorumlarında bulundu.

Ancak bazı takipçiler ise Sönmez'in estetiği abarttığı görüşünü savundu.