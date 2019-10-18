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Christoph Daum'dan Alman basınına tokat gibi yanıt

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 18.10.2019 09:34 | Son Güncelleme

Ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum, A Milli Takımımızın verdiği asker selamını ırkçılıkla eş tutan Alman basınına tokat gibi bir yanıt verdi. Daum, "Asker, orada Türk ordusunun genel adıdır ve toplumsal imajı çok düzgündür. Alman ordusunun her zaman tartışmalı bir imajı vardır. Ancak Türk ordusu buna benzemez" dedi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor’un eski teknik direktörü Christoph Daum, Sport1 Televizyonu’na çarpıcı açıklamalar yaptı.

Daum, A Milli Takımımızın Arnavutluk ve Fransa maçından sonra Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için verdiği asker selamını eleştiren ve bunu ırkçılık boyutuna taşımaya çalışan Alman medyasına ve kamuoyuna sert bir cevap verdi.

Yürütülen kampanyanın yanlış olduğuna vurgu yapan Alman teknik adam, Türk askeri hakkında hepimizin göğsünü kabartacak ifadeler kullanırken, Almanların ön yargılarına da en iyi cevabı verdi.

İşte Daum'un sözleri...

ORDU TÜRKİYE'DE MUAZZAM BİR TANIMA SAHİPTİR
"Türkiye’de Türk ordusuna yüksek bir takdir vardır. Türkiye’de 3 kulüpte çalıştım. Süper Lig’de antrenör olarak birkaç yüz oyuncu oynattım ve aynı zamanda yüz civarında futbolcunun asker selamı verdiğine tanıklık ettim. Bunları bizzat kendim yaşadım. Asker, orada Türk ordusunun genel adıdır ve toplumsal imajı çok düzgündür (önceliğe sahiptir). Ordu Türkiye’de muazzam bir tanıma sahiptir. Mehmetçik Vakfı’na ben de bağışta bulundum.

TÜRK ORDUSU, ALMAN ORDUSUNA BENZEMEZ
Her Türk, askerine karşı şefkatlidir. Almanya’daki Bundeswehr’in (Alman ordusu) her zaman tartışmalı bir imajı vardır. Ancak Türk ordusu buna benzemez. Türkiye’de neredeyse asker, Alman polisi gibidir. Arkadaşınız, yardımcınızdır. Askerin ve ordunun saygısı son derece yüksektir."

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Anahtar Kelimeler:
Christoph Daum Barış Pınarı Harekatı A Milli Takım

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