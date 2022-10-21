Christoph Daum kimdir, kaç yaşında? Christoph Daum ne kanseri? Hastalığını duyurup çağrıda bulundu!

Alman Teknik Direktör Christoph Daum sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kendisine kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek durumunda kaldığını ifade edip tedavi gördüğünü belirtti. Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe’de görev yapan ünlü teknik direktör Christoph Daum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Christoph Daum kimdir, ne kanseri? İşte Alman teknik direktör Christoph Daum'un hayatı, biyografisi ve kanser açıklaması...
Christoph Daum 24 Ekim 1953 yılında Oelsnitz, Erzgeb, Doğu Almanya'da dünyaya geldi.
Tam adı Christoph Paul Daum'dur.
Eski futbolcu olan deneyimli teknik direktör Türkiye'de yıllarca görev yapıp Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştır. Daum ülkemizde en son Bursaspor'u çalıştırmıştır.
Christoph konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln’de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum... Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim."
1986-1990 Köln
1990-1993 Stuttgart
1994-1996 Beşiktaş
1996-2000 Bayer Leverkusen
2001-2002 Beşiktaş
2002-2003 Austria Wien
2003-2006 Fenerbahçe
2006-2009 Köln
2009-2010 Fenerbahçe
2011 Eintracht Frankfurt
2011-2012 Club Brugge
2013-2014 Bursaspor
2016-2017 Romanya