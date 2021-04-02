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Christophe Galtier: Zeki Çelik'in korona testi pozitif

02.04.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, milli futbolcu Zeki Çelik'in koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Christophe Galtier: Zeki Çelik'in korona testi pozitif

A Milli Futbol Takımı'nda koronavirüse yakalanan futbolculara bir yenisi daha eklendi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fransız ekibinin teknik direktörü Galtier, Paris Saint-German maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Zeki Çelik koronavirüse yakalandığı için bu hafta forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı.

Millilerde daha önce İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral, Zeki Çelik, Emre Kılınç, Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Dorukhan Toköz kadrodan çıkarılmıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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