Christopher Lloyd'dan Geleceğe Dönüş 4 açıklaması

Hollywood’da bir süredir devam eden eski filmleri yeniden uyarlama modası, akıllara Geleceğe Dönüş (Back to the Future) serisini getirdi. Hayranlarının yoğun bir şekilde lobi yaptığı Geleceğe Dönüş 4 projesiyle ilgili, serinin Doktor Emmet Brown’u Christopher Lloyd konuştu. Lloyd’a göre Geleceğe Dönüş 4 filmi olmayacak! 1985, 1989, 1990 yıllarında üç filmle izleyicilerin karşısına çıkan Geleceğe Dönüş'ün yıldızı Christopher Lloyd, "Hayalim vardı ancak Geleceğe Dönüş 4 gerçekleşmiyor" dedi.

SON NOKTAYI KOYDU

CinemaBlend'de yer alan habere göre; Christopher Lloyd bu konuya son noktayı koydu:

Başka bir Geleceğe Dönüş, Geleceğe Dönüş 4 yapılması gibi bir hayalim vardı. Geleceğe Dönüş 4 gerçekleşmiyor. Ama eğer gerçekleşseydi Geleceğe Dönüş 4, Rick and Morty’le birleşirdi. Bir şekilde, başka bir zaman diliminde bir yerlerde, uzayda başka bir yerde.

Böylece gelmiş geçmiş en ikonik film üçlemelerinden Geleceğe Dönüş’ün “gerçekleşmediğini” filmin başrol oyuncusunun ağzından duymuş oluyoruz.

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, Geleceğe Dönüş film serisinden ilham alan Rick and Morty animasyon dizisinde konuk oyuncu olabileceğinin sinyallerini verdi.



