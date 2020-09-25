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Yeni Malatyaspor'da Chritian Cueva hırsıyla dikkat çekiyor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 25.09.2020 12:21 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Perulu Chritian Cueva, antrenmanlardaki hırsı ve çalışkanlığıyla dikkat çekiyor.

Yeni Malatyaspor'da Chritian Cueva hırsıyla dikkat çekiyor

Peru Ligi ekiplerinden USM Porres altyapısından yetişen ve Peru A Milli Futbol Takımı'nda bir çok kez forma giyen Cueva, İspanya ve Brezliya Ligi olmak üzere 11 farklı takımda top koşturdu.

Son olarak Brezilya takımı Santos’ta oynayan 28 yaşındaki oyuncunun son durağı ise Yeni Malatyaspor oldu. Futbol kariyerinde önemli başarılar elde eden Cueva, yeni takımıyla sezonun ilk 2 haftasında da oyuna ilk on birde başladı.

İLK MAÇINDA BEĞENİ TOPLADI

Süper Lig'in 2. haftasında Malatya temsilcisinin evinde oynadığı Göztepe müsabakasında görev alan Cueva, takım arkadaşlarıyla uyumlu oyunu ve tekniğiyle büyük beğeni kazandı.

Brezilya’da aradığını bulamayan Chritian Cueva, Yeni Malatyaspor'da yeni bir başlangıç yaparak kariyerine yeni başarılar eklemeyi hedefliyor.

Perulu oyuncu ligin 3. haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor müsabakasında sarı-siyahlı takımın en büyük kozu olacak.

(İHA)

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