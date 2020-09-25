Yeni Malatyaspor'da Chritian Cueva hırsıyla dikkat çekiyor

Peru Ligi ekiplerinden USM Porres altyapısından yetişen ve Peru A Milli Futbol Takımı'nda bir çok kez forma giyen Cueva, İspanya ve Brezliya Ligi olmak üzere 11 farklı takımda top koşturdu.
Son olarak Brezilya takımı Santos’ta oynayan 28 yaşındaki oyuncunun son durağı ise Yeni Malatyaspor oldu. Futbol kariyerinde önemli başarılar elde eden Cueva, yeni takımıyla sezonun ilk 2 haftasında da oyuna ilk on birde başladı.
Süper Lig'in 2. haftasında Malatya temsilcisinin evinde oynadığı Göztepe müsabakasında görev alan Cueva, takım arkadaşlarıyla uyumlu oyunu ve tekniğiyle büyük beğeni kazandı.
Brezilya’da aradığını bulamayan Chritian Cueva, Yeni Malatyaspor'da yeni bir başlangıç yaparak kariyerine yeni başarılar eklemeyi hedefliyor.
Perulu oyuncu ligin 3. haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor müsabakasında sarı-siyahlı takımın en büyük kozu olacak.
(İHA)
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic sesleri
Fenerbahçe Samatta'yı resmen açıkladı
F.Bahçe'den bir forvet transferi daha
Başakşehir'den sürpriz 11'i
Cagliari Godin'i transfer etti
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih
Maç sonrası Terim'den flaş açıklamalar
Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Beşiktaş cephesinden Aboubakar açıklaması
Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi!
Dünyaca ünlü golcü koronavirüse yakalandı
Mandzukic'in yeni adresi belli oldu
Gözler Uğurcan ve Guilherme'de
Schalke 04'ten Çalhanoğlu transferi
'Kadroyu bizim yerimize korona çıkarıyor'
1,1 milyar Euro'luk maç
Okuyucu Yorumları 0 yorum