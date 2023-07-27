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Çi börek nasıl yazılır? Çi börek mi çiğ börek mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

23.07.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişiler günlük hayatta sıklıkla duydukları ve kullandıkları kelimelerin doğru yazılışları konusunda tereddüt yaşayabilir. Sözcüklerin nasıl yazılması gerektiği ve Türkçe imla kuralları konusunda birincil kaynak olan Türk Dil Kurumu devreye girer. Türkçenin korunması ve zenginleşmesi için TDK sözlüklerini internet ortamında erişime açmıştır. Telaffuzundan dolayı yazılışı kafa karıştıran sözcüklerden biri de çi börektir. Son değişiklikle birlikte çi börek nasıl yazılır?

Türkçe kelime bakımından oldukça geniş ve zengin diller arasında bulunur. Sözcük sayısının çok fazla olmasından dolayı bazı kelimelerde yazım yanlışları yapılabilmektedir. Günlük hayatta çi börek kelimesi sıklıkla kullanılan sözcükler arasında yer alır. Yazı ve telaffuz dilindeki farklılıklar yüzünden sıklıkla hata yapılan sözcükler arasında çi börek sözcüğü başta gelir. Bu tarz sözcükler genellikle halk arasında kullanım kolaylığından dolayı yanlış yayılmıştır. Bu nedenle çi börek vb sözcükler yanlış telaffuz ve yazılışında da hata yapmak oldukça yaygın bir durumdur. Türkçede yer alan bütün sözcüklerin anlamı ve doğru yazılışı konusunda Türk Dil Kurumu sözlüklerine başvurulur. TDK sözlüğünün 12. Baskısında yapılan değişikliklerle birlikte bazı kelimelerin yazımı değişmiştir.

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Çi börek nasıl yazılır?

İçinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli sorunlarından bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu noktada doğru zannedilen fakat yanlış kullanılan pek çok kelime bulunur. Bu sözcüklerden biri ‘çi börek’ kelimesidir. Çi börek yazımı konusundaki çelişki kelimenin çi börek mi çiğ börek mi şeklinde olması gerektiğidir. Çi börek çeşitli malzemelerin yufkayla birlikte yağda kızartılmasıyla yapılan geleneksel bir Kırım Tatar yemeğidir. Yıllardır çiğ börek olarak kabul edilen yemeğin, yapılan son değişiklikle birlikte "çi börek" olduğuna karar verilmiştir. Türkçe Sözlüğün 12. baskısı itibariyle kelimenin çiğ börek şeklindeki yazımı yanlış olarak kabul edilmiştir.

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Çi börek mi çiğ börek mi?

Sözcüklerin Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yazılması oldukça önemlidir. Özellikle profesyonel olarak yazı yazanlar yazım kurallarına oldukça dikkat eder. Bu sayede Türkçe etkili bir şekilde kullanılarak korunmuş olur. Aynı zamanda anlamlı bir iletişim süreci için doğru yazmak vatandaşlık görevidir. Türkçenin korunması ve doğru aktarılması için görev yapan Türk Dil Kurumunun yayımladığı sözlüklerin yardımıyla çibörek gibi sözcüklerin doğru yazım biçimleri hakkında bilgi edinilebilmektedir. Bütün yazım kılavuzları TDK’nin belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanır. Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazım biçimi ve anlamları noktasında güncelleme yaptı. 12. Baskısı hazırlanan Türkçe Sözlükte bazı kelimelerin yazım biçimleri değiştirildi. Bunlardan birisi de çiğ börek olarak bilinen çi börek kelimesidir. Çi börek TDK tarafından yayımlanan yeni sözlüklere göre artık ‘çi börek’ olarak yazılacak. Çi börek doğru yazılışı:

  • Çi börek (Güncel doğru kullanım)
  • Çiğ börek (Eski kullanım)
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