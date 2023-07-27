Akçaarmut nasıl yazılır? Akçaarmut ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birden fazla kelimenin birleşmesiyle yeni bir anlam ifade eden kelime gruplarına birleşik kelimeler denir. Dilimizde çok fazla birleşik sözcük bulunur ve günlük yaşamın pek alanında kullanılır. Türkçede en fazla imla hatası yapılan kelimeler birleşik kelimelerdir. Zira bu kelimelerin bazıları birleşik bazıları ayrı yazılmalıdır. Akçaarmut gibi birleşik kelimelerin doğru yazılış şekilleri için yararlanılabilecek birden fazla kaynak mevcuttur. Bütün yazım kılavuzları Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kuralları esas alarak yayımlanır. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe Sözlüğü 12. baskısı ile birlikte akçaarmut gibi birçok kelimenin yazım biçimini güncelledi. Türkçe Sözlük 45 bin 372 örnek cümle, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor. 12. baskı itibarıyla birçok kelimenin yazılışı güncellendi.

Akçaarmut nasıl yazılır?

Akçaarmut TDK anlamı erken olgunlaşan, şeker armudu da denilen, sulu ve tatlı bir çeşit armut. Türkçede yer alan pek çok birleşik kelimede olduğu gibi akçaarmut yazımı merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Birleşik sözcüklerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı oluşturduğu anlama göre farklılık gösterebilir. Türkçeyi korumak ve gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kelimelerin TDK tarafından belirlenen doğru yazılışlarına göre yazmak oldukça önemlidir. Sözcüklerin hatalı kullanımı anlam bozulmalarına neden olabilir ve iletişimi olumsuz etkileyebilir. TDK’nin 12. baskıda yaptığı düzenlemeye göre akçaarmut sözcüğünün de yazımı değişmiştir. Buna göre sözcüğün doğru yazılışı "akçaarmut" şeklinde olması gerekir.

Akçaarmut bitişik mi yazılır?

TDK tarafından yapılan son düzenlemeyle birlikte akçaarmut ayrı mı yazılır sorusu sorulmaya başlandı. Türk Dil Kurumu yazım kılavuzlarına göre sözcüğün doğru yazılışı artık "akçaarmut" biçiminde bitişik olmalıdır. Sözcüğün "akça armut" şeklinde ayrı yazılması artık yazım yanlışı olarak değerlendirilecektir. Türk Dil Kurumu ara sıra sözlüklerinde güncelleme yaparak kelimelerin anlam ve yazılışlarını değiştirebilir. Sözlüğün 12. baskısında yazılışı değiştirilen bu kelimenin yeni yazılış biçiminin "akçaarmut" biçiminde olmasına karar verildi. Akçaarmut doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: