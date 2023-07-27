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Gök soğan nasıl yazılır? Gök soğan ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

23.07.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitişik mi ayrı mı yazıldığı merak edilen sözcüklerden biri olan gök soğan, bitki bilimiyle ilişkili olan ifadelerdendir. Bu sözcüğün taze ve yeşil soğan gibi kelimelerle aynı anlamda kullanıldığı bilinir. Buna ek olarak gök soğan kelimesinin doğru yazılışının yakın zamanda TDK tarafından değiştirildiği söylenmelidir. Dolayısıyla bu birleşik kelimenin ayrı mı bitişik mi yazıldığı ile türü ve anlamı hakkında açıklayıcı bilgiler aktarılmalıdır.

Bir sözcüğün doğru yazılışının zaman içerisinde değişikliğe uğraması söz konusu olabilir. Bu durumun yakın zamanda ortaya çıkmasına bağlı olarak ise TDK tarafından güncel olarak açıklanan gök soğan yazımının bitişik mi ayrı mı olduğu merak edilir. TDK çevrim içi sözlüğü üzerinden araştırma yapıldığında gök soğan sözcüğünün güncel kullanımının nasıl olduğu öğrenilebilir. Türkçe yazım kurallarına yönelik olan bilgiler ise bu sözcüğün doğru yazılışının belirlenmesinde hangi hususların rol oynadığının anlaşılmasını sağlar.

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Gök soğan nasıl yazılır?

Bitki bilimiyle ilişkili olan birleşik sözcüklerin bitişik mi ayrı mı yazıldığı konusunda çeşitli araştırmalar yapılır. Bu bağlamda ortaya çıkan sorulardan biri de "Gök soğan ayrı mı yazılır?" olarak belirtilebilir. Türk Dil Kurumunun yaptığı son değişikliklere göre gök soğan sözcüğünün ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiği yaygın olarak merak edilir. Dolayısıyla gök soğan kelimesinin bitki adlarından biriyle oluşturulan birleşik sözcükler arasında yer aldığı hatırlatılmalıdır. Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu'ndaki bilgilere göre ise gök ve soğan kelimelerinden herhangi biri anlamını kaybetmediği zaman ilgili sözcüğün ayrı olarak yazılması gerekir. Yani gök soğan doğru yazılışı bu sözcüğü oluşturan iki ayrı kelime arasında boşluk bırakılacak şekildedir.

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Gök soğan bitişik mi yazılır?

Yakın zamanda TDK tarafından doğru yazılışının değiştirildiği açıklanan sözcükler arasında yer alan gök soğan, bu ifadeyi oluşturan kelimeler arasında bir boşluk olacak şekilde kullanılmalıdır. Dolayısıyla güncel kurallar ve yapılan değişiklikler çerçevesinde doğru olan gök soğan yazımı ayrı olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak gök soğan sözcüğünün doğru yazılışıyla birlikte ne anlama geldiğinin de pek çok kişi tarafından merak edildiği görülür. Gök soğan TDK güncel çevrim içi sözlüğü kapsamındaki bilgilere göre gök soğan kelimesinin taze soğan ile aynı anlama geldiği açıklanabilir. Yani bitki bilimine ait olan sözcükler arasındaki gök soğan, soğan bitkisinin yeşil renge sahip taze kısmını temsil eder. Önceden bitişik olarak yazıldığı bilinen gök soğan kelimesinin güncel kullanımı ile eski yazılışı şu şekilde sıralanmalıdır:

  • Gök soğan (Yeni yazılışı)
  • Göksoğan (Eski yazılışı)
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