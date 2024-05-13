Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun destekçisi! Önce pozlarını paylaştı sonra destekleri...

Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın Amerika'da yaşayan oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet geçişi yapmaya karar verdi. Adını da Ayda olarak değiştiren genç ismin en büyük destekçisi ise ailesi...

Çiçek Dilligil konuyla ilgili, "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda" diyerek cinsiyet değiştiren oğlunun yanında olduğunu göstermişti.

Dilligil son olarak Anneler Günü'nde Ayda'nın son halini paylaştı.

Ayrıca başarılı oyuncu kendisine gelen destek mesajlarına da sayfasında yer verdi. Çiçek Dilligil'e gelen bir mesajda "Benim için bu yılın annesi sensin. Söyleyeceğim hiçbir kelime senin kahramanlığını anlatmaya yetmez. Gerçek sevginin kitabını yazdın. İyi ki arkadaşımsın" yazıyordu.







