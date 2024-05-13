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Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun destekçisi! Önce pozlarını paylaştı sonra destekleri...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.05.2024 09:09
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Oyuncu Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirme sürecindeydi. Gündem olan ünlü çift çocuklarının en büyük destekçisi. Dilligil son olarak hem Ayda ile pozlarını paylaştı hem de gelen destek mesajlarını...

Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun destekçisi! Önce pozlarını paylaştı sonra destekleri...

Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın Amerika'da yaşayan oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet geçişi yapmaya karar verdi. Adını da Ayda olarak değiştiren genç ismin en büyük destekçisi ise ailesi...

Çiçek Dilligil konuyla ilgili, "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda" diyerek cinsiyet değiştiren oğlunun yanında olduğunu göstermişti.

Dilligil son olarak Anneler Günü'nde Ayda'nın son halini paylaştı.

Ekran Alıntısı

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Ayrıca başarılı oyuncu kendisine gelen destek mesajlarına da sayfasında yer verdi. Çiçek Dilligil'e gelen bir mesajda "Benim için bu yılın annesi sensin. Söyleyeceğim hiçbir kelime senin kahramanlığını anlatmaya yetmez. Gerçek sevginin kitabını yazdın. İyi ki arkadaşımsın" yazıyordu.

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Çiçek Dilligil Oyuncu anne yaşında
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