Bahar'ın yıldızı Demet Evgar sette kızını emzirirken paylaştı! Yorumlar gecikmedi

İlk bölümden beri reyting rekorları kıran Bahar dizisinde Demet Evgar her hafta oyunculuğuyla gündeme geliyor.

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’un başrol oyuncusu olduğu Bahar dizisinin 11 Haziran'da sezon finali yapması beklenirken son bölüm de yetişmemişti. Evgar bu durumun anlayışla karşılanması gerektiğini söylediği samimi bir video ile dikkat çekmişti.

Güzel oyuncu şimdi de Anneler Günü paylaşımıyla gündemde.

Ünlü oyuncu bu sefer de sette kızı Mavi'yi emzirdiği Anneler Günü paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bahar'ın güzel oyuncusuna "Hem başarılı hem de iyi bir anne", "Sette de evladı yanında helal", "Ya sana helal olsun" yorumları yağdı.







