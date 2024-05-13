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  4. Bahar'ın yıldızı Demet Evgar sette kızını emzirirken paylaştı! Yorumlar gecikmedi

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar sette kızını emzirirken paylaştı! Yorumlar gecikmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.05.2024 07:46
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Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’un başrol oyuncusu olduğu Bahar dizisinin son bölümü yetişmeyince yayınlanmamıştı. Seyirciyi üzen bu karar sonrası Demet Evgar'ın yaptığı Anneler Günü paylaşımına beğeni yağdı.

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar sette kızını emzirirken paylaştı! Yorumlar gecikmedi

İlk bölümden beri reyting rekorları kıran Bahar dizisinde Demet Evgar her hafta oyunculuğuyla gündeme geliyor.

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’un başrol oyuncusu olduğu Bahar dizisinin 11 Haziran'da sezon finali yapması beklenirken son bölüm de yetişmemişti. Evgar bu durumun anlayışla karşılanması gerektiğini söylediği samimi bir video ile dikkat çekmişti.

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Güzel oyuncu şimdi de Anneler Günü paylaşımıyla gündemde.

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Ünlü oyuncu bu sefer de sette kızı Mavi'yi emzirdiği Anneler Günü paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bahar'ın güzel oyuncusuna "Hem başarılı hem de iyi bir anne", "Sette de evladı yanında helal", "Ya sana helal olsun" yorumları yağdı.

Vitrin


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