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  4. Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! Annesi paylaştı: Benim güzelliğim..."

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! Annesi paylaştı: Benim güzelliğim..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.09.2024 07:41
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Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın çocukları Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirmeye karar vermişti. Adını Ayda olarak değiştiren Öztoprak'ı annesi paylaştı. Çiçek Dilligil'in paylaşımına beğeni yağdı.

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! Annesi paylaştı: Benim güzelliğim..."

Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirme kararı alınca gündeme gelmişti.

Çiçek Dilligil konuyla ilgili "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor" açıklamasında bulunmuştu.

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ADINI AYDA OLARAK DEĞİŞTİRDİ

1997 yılında dünyaya gelen Ardahan Öztoprak eğitimi için bir süredir Amerika'da yaşıyor. İsmini "Ayda" olarak değiştiren Öztoprak Amerika'dan zaman zaman değişimine dair paylaşımlarda da bulunuyor.

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Oyuncu Çiçek Dilligil çok olarak kızıyla bir pozunu paylaşarak "DÜNYAMIN en güzel fotoğrafı. Benim hasretim, güzelliğim, canımın parçası, kahkaham, göz yaşım, ÖMRÜM. Ben şu hayatta en çok SENİN ANNEN olmayı sevdim. Ömrün sağlıklı, mutlu, huzurlu, dileğince geçsin benim güzel Ayda’m... İyi ki doğmuşsun ve iyi ki bizi seçmişsin" dedi.

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Dilligil'in aile pozuna binlerce destek mesajı ve beğeni yağdı. Ayda'nın değişimi de gözlerden kaçmadı.

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Çiçek Dilligil
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