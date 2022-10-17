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Çiçek Taksi, Cennet Mahallesi, Arka Sokaklar'da rol alan usta oyuncu Demiray Erül, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı

17.10.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar, Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Çiçek Taksi, Tarzan Rıfkı, Böyle mi Olacaktı, Tatlı Hayat gibi dizi ve filmlerde rol alan 84 yaşındaki Demiray Erül, Bodrum'da hayatını kaybetti. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 84 yaşındaki Demiray Erül, son yolculuğuna uğurlandı.

Çiçek Taksi, Cennet Mahallesi, Arka Sokaklar'da rol alan usta oyuncu Demiray Erül, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayatını sürdüren usta oyuncu Demiray Erül bir süre önce yaşlılığa bağlı nedenlerle rahatsızlandı. Bodrum Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan Erül, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Erül, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Erül için bugün Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 84 yaşındaki Demiray Erül, gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığı'na defnedildi.

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Demiray Erül’ün eşi Mevhibe Erül, cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.

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Mevhibe Erül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Demiray çok güzel bir adamdı. Arkasında güzel izler bıraktı. İnsanları hep seviyordu, onu da sevenler burada zaten. Başka söyleyecek sözüm yok, acım büyük” diye konuştu. (İHA)

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