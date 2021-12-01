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Çiçek Taksi'nin Manolya'sı Tuna Arman son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

01.12.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Çiçek Taksi dizisinde hayat verdiği 'Manolya' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tuna Arman, değişimiyle şaşırttı.

Çiçek Taksi'nin Manolya'sı Tuna Arman son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

1995-2003 yılları arasında ekrana gelen Çiçek Taksi dizisinde canlandırdığı 'Manolya' karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Tuna Arman, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. En son Çocuklar Duymasın dizisinde 'Özlem' karakterine hayat veren Tuna Arman, bir süredir kameralardan uzak bir hayat yaşıyor.

İşte Tuna Arman'ın son hali:

Çiçek Taksi'nin Manolya'sı Tuna Arman son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

Çiçek Taksi'nin Manolya'sı Tuna Arman son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

Çiçek Taksi'nin Manolya'sı Tuna Arman son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

Çiçek Taksi'nin Manolya'sı Tuna Arman son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

TUNA ARMAN KİMDİR?

1969 yılında İstanbul'da doğan Tuna Arman, 1980 yılında tiyatroyla ilgilenmeye başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Tuna Arman; Sadri Alışık Tiyatrosu, Abdullah Şahin Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu gibi pek çok tiyatroda sahneye çıktı. Şimdilerde Asuman Dabak Tiyatrosu'nda oynayan oyuncu, Selçuk Soğukçay ile evli.

Tuna Arman'ın yer aldığı dizi ve filmler:

Çocuklar Duymasın
İki Yalancı
Aşk Yeniden
Çorap Söküğü
Derman
Hepsi1
Avrupa Yakası
Tatlı Hayat
Evimiz Olacak mı?
Çiçek Taksi -
Cümbüş Sokak
Bizim Mahalle
Altınkuş Musiki Cemiyeti
Uzak Kentin İnsanları
Mavi Mavi
Uzak Kentin İnsanları


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Tuna Arman
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