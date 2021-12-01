Çiçek Taksi'nin Manolya'sı Tuna Arman son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

1995-2003 yılları arasında ekrana gelen Çiçek Taksi dizisinde canlandırdığı 'Manolya' karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Tuna Arman, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. En son Çocuklar Duymasın dizisinde 'Özlem' karakterine hayat veren Tuna Arman, bir süredir kameralardan uzak bir hayat yaşıyor.

İşte Tuna Arman'ın son hali:

TUNA ARMAN KİMDİR?

1969 yılında İstanbul'da doğan Tuna Arman, 1980 yılında tiyatroyla ilgilenmeye başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Tuna Arman; Sadri Alışık Tiyatrosu, Abdullah Şahin Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu gibi pek çok tiyatroda sahneye çıktı. Şimdilerde Asuman Dabak Tiyatrosu'nda oynayan oyuncu, Selçuk Soğukçay ile evli.

Tuna Arman'ın yer aldığı dizi ve filmler:

Çocuklar Duymasın

İki Yalancı

Aşk Yeniden

Çorap Söküğü

Derman

Hepsi1

Avrupa Yakası

Tatlı Hayat

Evimiz Olacak mı?

Çiçek Taksi -

Cümbüş Sokak

Bizim Mahalle

Altınkuş Musiki Cemiyeti

Uzak Kentin İnsanları

Mavi Mavi

Uzak Kentin İnsanları



