MAGAZİN

Ciciş Ceyda durmuyor! Yatakta çıplak poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

Magazin dünyasında Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy, yatakta üzerinde sadece havlu olan fotoğrafını paylaştı.

Ciciş Ceyda durmuyor! Yatakta çıplak poz

Magazin dünyasında skandallarıyla gündeme gelen Esra-Ceyda kardeşler, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çıplak pozlarla olay olmaya devam ediyor.

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından cesur paylaşıma imza attı. Ersoy,Instagram'da üzerinde sadece havlu olan bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü ismin, bununla da kalmayıp açıkta kalan göğsünü eliyle kapatması da dikkat çekti. Ersoy fotoğrafına "Günaydın herkese... mutlu bir pazar günü olsun" notunu bıraktı.

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Geçtiğimiz günlerde de banyodan benzer poz paylaşan Ceyda Ersoy, paylaşımını kısa bir süre sonra kaldırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ciciş ceyda Ceyda Ersoy Esra-Ceyda Ersoy kardeşler

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