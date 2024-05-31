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  4. 'Cicişler' lakabı ile tanınan Ceyda Ersoy kabin memuruna saldırdı! Gözaltına alındı

'Cicişler' lakabı ile tanınan Ceyda Ersoy kabin memuruna saldırdı! Gözaltına alındı

31.05.2024 17:36
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İstanbul'dan Antalya'ya uçakla yolculuk yapan 'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy kabin memuruna saldırdı. Ersoy Antalya Havalimanı'nda uçaktan indirilerek gözaltına alındı. İfadesi alınan Ersoy, serbest bırakıldı.

'Cicişler' lakabı ile tanınan Ceyda Ersoy kabin memuruna saldırdı! Gözaltına alındı

Kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler son dönemde paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme geliyorlardı.

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Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, uçakta kabin memuruna saldırdı. İstanbul'dan Antalya'ya giden uçağa binen Ceyda Ersoy, uçağın tuvaletini kullanmak istedi.

Kabin memuruyla tartışmaya başlayan Ersoy, tartışmanın büyümesi üzerine kabin memuruna saldırdı.

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SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası uçağın pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek polis talebinde bulundu.

Uçak Antalya Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, Ceyda Ersoy polis tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı. İfadesi alınan Ersoy serbest bırakıldı.
Bu içerik Ceylan Yıldız tarafından yayına alınmıştır

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Ceyda Ersoy
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