Çift kol nakli yapılan Yusuf kameraların karşısına geçti: Elimi kolumu sallayarak gezeceğim

Antalya’da 4,5 yıl önce güneş enerjisi sistemi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım’da Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından çift kol nakli gerçekleştirilen 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, ilk kez basının karşısına çıktı.

'6 AYLIK SÜREÇ GEREKİYOR'

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, ilk 10 günlük riskli süreci başarılı şekilde atlattıklarını kaydederek, “Süreç riskliydi ama hastayı sonra serviste takibini yaptık. Hastamızın şu an taburcu olmasında bir sakınca yok. Önerilerimizi yaptık. Fizik tedavi süreci devam ediyor. Bu hastamızı farklı yöntemle nakil yaptık. 6 aylık süreç gerekiyor hareket başlangıcı için. O kollar görüntü olarak değil hayati fonksiyonlarını yerine getirmesi için işe yaraması, hayat kalitesini artırması gerekiyor. Hastamız artık taburcu olabilecek duruma geldi” diye konuştu.

'TABURCU OLABİLİR'

Hasta elektik akımına kapıldıktan sonra tedavi sürecini baştan beri hastanelerinde takip ettiklerini aktaran Özkan, “Ayaklarını da hastanemizde kurtardık. Bundan sonraki süreçte kollarıyla hayatına daha dikkat ederek devam edecek. Bugün itibariyle taburcu olabilirler. Fizik tedavileri var. İlaç dozlarını ayarlayacağız" diye konuştu. Özkan, 2019 yılını çok başarılı bir çift kol nakliyle geride bıraktıklarını dile getirerek, “Hastamız geçen pazar günü doğum gününü kutladı, ona güzel bir armağan oldu. Güzel bir hayat diliyorum kollarıyla. Fizik tedavi ile devam edecek. Bir yıl içinde kolların hareketliliğini göreceğiz” diye konuştu.