YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Çiftçilerin kullanımına sunulan Hazineye ait arazilerde hasat heyecanı

Çiftçilerin kullanımına sunulan Hazineye ait arazilerde hasat heyecanı

ERZURUM HABERLERİ  | 23.09.2020 11:18 | Son Güncelleme

Hazineye ait arazilerin çiftçilerin kullanımına sunulduğu 7 pilot ilden biri olan Erzurum'da üreticiler, devlet desteğiyle atıl arazileri değerlendirerek üretime kazandırmanın sevincini yaşıyor - Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım: - "Atıl Hazine arazilerinin tarıma açılması çok önemlidir çünkü bu arazilerde üretilenler hem hayvancılığa hem de şehrin ekonomisine katkı sağlıyor. Özellik kaba yem bitkilerinin üretimi bu şehre ekonomik anlamda girdi sağladı"

SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Erzurum'da çiftçilerin kullanımına sunulan Hazineye ait atıl durumdaki 1150 dekarlık arazide hasat heyecanı yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Hazineye ait atıl durumdaki arazilerin çiftçilerin kullanımına sunulduğu 7 pilot ilden biri olan Erzurum'da çiftçiler mahsullerini hasat etmeye başladı.

Erzurum'da 1150 dekarlık alanda buğday, silajlık mısır, yem bitkisi ve yulaf eken çiftçiler, devlet desteğiyle atıl arazileri değerlendirerek üretime kazandırmanın sevincini yaşıyor.

Kentin dört bir yanındaki tarıma uygun olan Hazine arazilerinde yetiştirilen ve hasadı yapılmaya başlanan ürünlerin, hem çiftçiye hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

- "Kovid-19 sürecinde büyük avantaj sağladı"

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müdahir Özgül, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Hazine arazilerinin tarıma açılmasının büyük bir avantaj sağladığını söyledi.

Dünya tarihinde süregelen ve vazgeçilmez olan tarım gerçeğinin öneminin bir kez daha pandemiyle kendini gösterdiğini ifade eden Özgül, "Ülkemizde tarımsal altyapı sorunları sıralanırken, en önemli olanı tarım arazilerinin plansız amaç dışı kullanılması eksikliğinden söz ediliyordu. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığının, Hazine arazilerini tarıma açma stratejisi çok önemlidir." dedi.

Özgül, Hazine arazilerinin tarıma açılmasının yanı sıra önceki yıllarda yapılan "Büyük Ova Projesi"nin de tarım alanlarının verimliliğini artırdığını belirtti.

Gelecekte konuşulacak 10 önemli konunun başında arazi ve toprak kavramlarının geleceğine işaret eden Özgül, pandeminin dünyada doğal kaynakların sürdürülebilir kullanma açısından ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdiğini dile getirdi.

- "Karar çiftçilerin yüzünü güldürdü"

Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım da alınan kararın çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü ve atıl arazilerin tarıma kazandırıldığını anlattı.

Erzurum'daki hazine arazilerinde özelikle hayvansal bitki ve silajlık mısır üretiminin yapılmaya başlandığını vurgulayan Yıldırım, "Erzurum'da hayvancılık ve tarım önemli bir potansiyele sahip. Atıl Hazine arazilerinin tarıma açılması çok önemlidir çünkü bu arazilerde üretilenler hem hayvancılığa hem de şehrin ekonomisine katkı sağlıyor. Özellik kaba yem bitkilerinin üretimi bu şehre ekonomik anlamda girdi sağladı." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
"Kovid-19'u atlatanlar 28. günden sonra plazma bağışı yapabilir" hatırlatması
"Kovid-19'u atlatanlar 28. günden sonra plazma bağışı yapabilir" hatırlatması
Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivas'ta kullanılmış giysiler ekonomiye kazandırılacak
Sivas'ta kullanılmış giysiler ekonomiye kazandırılacak
Trafoyu çalan hırsızlık şüphelilerini jandarma yakaladı
Trafoyu çalan hırsızlık şüphelilerini jandarma yakaladı

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
04:33
Sabah
05:57
Öğle
12:12
İkindi
15:37
Akşam
18:18
Yatsı
19:36

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Nuran Eczanesi
Palandoken
Kardelen Eczanesi
Yakutiye
Fulya Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Türkiye İzcilik Federasyonu Erzurum İl Temsilciliğinden kan bağışı kampanyası
Türkiye İzcilik Federasyonu Erzurum İl Temsilciliğinden kan bağışı kampanyası
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
TBB Erzurum verilerini paylaştı
TBB Erzurum verilerini paylaştı
Atatürk Üniversitesi’nde dersler ‘Uzaktan Eğitim’ yoluyla verilecek
Atatürk Üniversitesi’nde dersler ‘Uzaktan Eğitim’ yoluyla verilecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.