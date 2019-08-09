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Çiftçilerin sıcak havada hasat mesaisi

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.08.2019 15:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Kars'ta, çiftçilerin sıcak havada buğday tarlalarındaki hasat mesaisi sürüyor.

Arpaçay ilçesi Kuyucuk köyünde çiftçiler, büyük emeklerle ektikleri arpa ve buğdayların biçilecek duruma gelmesiyle tarlalarda yoğun hasat yapıyor.

Çiftçiler, buğday tarlalarını biçtikten sonra, hayvancılıkta yem olarak kullanılan samanları bağlayarak tarlaya bırakıyor.

Güneş altında kuruyan balyaları daha sonra traktörlere yükleyen çiftçiler, evlerine taşıdıkları mahsullerle hem kendilerinin hem de hayvanlarının kışlık ihtiyaçlarını hazırlıyor.

Sıcak havada gün boyu tarlada çalışan çiftçiler, hasat yaparken biçerdöver, traktör ve at arabalarını da kullanarak iş yüklerini azaltmaya çalışıyor.

Çiftçilerden Hikmet Ergün, AA muhabirine, köylerde hasat mevsiminin başlamasıyla tarlalarda mesai yaptıklarını söyledi.

Hava sıcaklığına aldırış etmeden çalıştıklarını ifade eden Ergün, "Tarımcılık yapmak zorundayız çünkü geçimimiz toprak. Bu toprak olmazsa hayvancılık da yapamayız. Hayvancılık da olmazsa geçim kaynaklarımız kapanıyor. Köyde yaşıyorsanız tarla ekmek, biçmek, hayvan beslemek zorundasınız." diye konuştu.

Ergün, tahılları evlerine taşıyarak ambarlara doldurmaya başladıklarını belirtti.

Çiftçilerden Tuncay Koçer de hasadın en sıcak dönemlere geldiğini, bu nedenle güçlükle çalıştıklarını dile getirdi.

Geçimlerini çiftçilikle sağladıklarını anlatan Koçer, "Bunun için 35 değil, 45 derecede de olsa çalışmak zorundayız. Eve getirdiğimiz samanı, samanlığa elle aktarıyoruz. Güneşte kuruyup nemi gittikten sonra üzerini çadırlarla kapatıp kışa hazır hale getiriyoruz." dedi.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
hasat tarla Kars

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