Çiftler bu oyunlara bayılıyor! İşte sevgilinizle oynayabileceğiniz oyunlar...

Evde en çok yapılan aktivitelerden birisi de bilgisayar oyunu oynamak! Gerçek oyuncular bilir, bu dünyanın en keyifli aktivitesidir. Sevgilinizin de sizinle aynı fikirde olmasını istiyorsanız doğru oyun tercihi yapmanız gerekiyor. Merak etmeyin, biz sizin için harika seçenekler hazırladık. İşte o oyunlar...

SEVGİLİNİZLE OYNAYABİLECEĞİNİZ MUHTEŞEM OYUNLAR VAR!

Bu listedeki oyunların her birinin bağımlısı haline geleceksiniz, sevgiliniz de bu oyunları çok sevecek! Tabii işi gücü, okulu bırakıp sadece oyuna odaklanmayın!

NEED FOR SPEED



Araba yarışı oyunlarını herkes sever!

l Sevgilinizle yarış yaparken öyle bir keyif alacaksınız ki aranızda tatlı didişmeler yaşanabilir.

l Need For Speed'e arabanızı dilediğiniz gibi tasarlayabilir, yarışın keyfine varabilirsiniz.

PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG)



PUBG 2017 senesinden bu yana en çok indirilen oyunlar arasında yer alıyor.

l Bu oyunda amaç hayatta kalmak. Evet, hayatta kalmak için durmak bilmeden savaşıyorsunuz.

l Paraşütle dilediğiniz zaman uçaktan atlıyor ve savaşa giriyorsunuz. Önemli olan diğer insanları saf dışı bırakarak kendi yaşamınızı korumak!