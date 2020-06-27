Çiftler bu oyunlara bayılıyor! İşte sevgilinizle oynayabileceğiniz oyunlar...

Evde en çok yapılan aktivitelerden birisi de bilgisayar oyunu oynamak! Gerçek oyuncular bilir, bu dünyanın en keyifli aktivitesidir. Sevgilinizin de sizinle aynı fikirde olmasını istiyorsanız doğru oyun tercihi yapmanız gerekiyor. Merak etmeyin, biz sizin için harika seçenekler hazırladık. İşte o oyunlar...
SEVGİLİNİZLE OYNAYABİLECEĞİNİZ MUHTEŞEM OYUNLAR VAR!
Bu listedeki oyunların her birinin bağımlısı haline geleceksiniz, sevgiliniz de bu oyunları çok sevecek! Tabii işi gücü, okulu bırakıp sadece oyuna odaklanmayın!
NEED FOR SPEED
Araba yarışı oyunlarını herkes sever!
l Sevgilinizle yarış yaparken öyle bir keyif alacaksınız ki aranızda tatlı didişmeler yaşanabilir.
l Need For Speed'e arabanızı dilediğiniz gibi tasarlayabilir, yarışın keyfine varabilirsiniz.
PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG)
PUBG 2017 senesinden bu yana en çok indirilen oyunlar arasında yer alıyor.
l Bu oyunda amaç hayatta kalmak. Evet, hayatta kalmak için durmak bilmeden savaşıyorsunuz.
l Paraşütle dilediğiniz zaman uçaktan atlıyor ve savaşa giriyorsunuz. Önemli olan diğer insanları saf dışı bırakarak kendi yaşamınızı korumak!
PRO EVOLUTION SOCCER (PES)
Futbol oyunları stres atmanıza yardımcı oluyor!
l Sevgilinizle bir süreliğine rakip olmanın tadına varacağınız en güzel oyun PES olabilir!
l Bir saat oynarız diye bilgisayar başına oturup en az beş saat bu oyunu oynayacaksınız bizden söylemesi. Takımlarınızı seçin ve maç başlasın!
OVERCOOKED
Yemek yapmaya bayılan bir çiftseniz bu oyun tam size göre!
l Beraber yemek yapmanın en güzel yolu nedir? Overcooked oynamaktır!
l Bu oyunda tamamen zamana karşı yarışarak yemek yapıyorsunuz.
LEGO DIMENSIONS
Keşif oyunlarını seviyorsanız Lego Dimensions'a bir şans verin deriz.
l Bu oyunda bulmacalar çözmeniz gerekiyor.
l Zamanla gizli yerleri keşfedeceğiniz bölümler de açılıyor.
PORTAL 2
Portal 2 pür dikkat oynamanız gereken bir oyun olduğundan kafanızın dalgın olmadığı zaman dilimlerinde oynamanızı öneririz.
l Bu oyunda yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarmanız gerekiyor.
l Portal 2, beyin yakan bulmaca oyunlarından biri! Bir bulmacayı saatlerce çözemeyebilirsiniz. Zorlayıcı bir oyun sizi bekliyor!
TRICKY TOWERS
Tetris boyut değiştiriyor ve bambaşka şekilde karşınıza çıkıyor!
l Tetris oyununun en yeni versiyonu olan Tricky Towers da bağımlılık yaratabilecek kadar keyif veriyor.
l Bu oyunda çökmeyen bir kule kurmanız gerekiyor. Final alanına herkesten önce ulaşmalısınız.
CRITTER CRUNCH
Basit oyunları seviyorsanız Critter Crush beklentilerinizi karşılayacaktır.
l İlk önce sıkıcı gelebilir ama sabredip oyunda ilerlemeyi bekleyin.
l Bu oyunun mobil versiyonu da var. Dilerseniz oradan da oynayabilirsiniz.
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