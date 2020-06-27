Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Çiftler bu oyunlara bayılıyor! İşte sevgilinizle oynayabileceğiniz oyunlar...

Çiftler bu oyunlara bayılıyor! İşte sevgilinizle oynayabileceğiniz oyunlar...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Özellikle koronavirüs nedeniyle evlere tıkılıp kaldığımız şu dönemde en çok yaptığımız şeylerden birisi de bilgisayar oyunları oynamak oldu. Sevgilim oyun oynayıp onunla vakit geçirmediğim için üzülüyor, onunla oynayabileceğim oyunlar arıyorum diyorsanız yanıtları bu yazıda! Sizler için sevgilinizle oynayabileceğiniz birbirinden keyifli bilgisayar oyunlarını derledik.

Çiftler bu oyunlara bayılıyor! İşte sevgilinizle oynayabileceğiniz oyunlar...

Evde en çok yapılan aktivitelerden birisi de bilgisayar oyunu oynamak! Gerçek oyuncular bilir, bu dünyanın en keyifli aktivitesidir. Sevgilinizin de sizinle aynı fikirde olmasını istiyorsanız doğru oyun tercihi yapmanız gerekiyor. Merak etmeyin, biz sizin için harika seçenekler hazırladık. İşte o oyunlar...

SEVGİLİNİZLE OYNAYABİLECEĞİNİZ MUHTEŞEM OYUNLAR VAR!

Bu listedeki oyunların her birinin bağımlısı haline geleceksiniz, sevgiliniz de bu oyunları çok sevecek! Tabii işi gücü, okulu bırakıp sadece oyuna odaklanmayın!

NEED FOR SPEED

Araba yarışı oyunlarını herkes sever!

l Sevgilinizle yarış yaparken öyle bir keyif alacaksınız ki aranızda tatlı didişmeler yaşanabilir.
l Need For Speed'e arabanızı dilediğiniz gibi tasarlayabilir, yarışın keyfine varabilirsiniz.

PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG)

PUBG 2017 senesinden bu yana en çok indirilen oyunlar arasında yer alıyor.

l Bu oyunda amaç hayatta kalmak. Evet, hayatta kalmak için durmak bilmeden savaşıyorsunuz.
l Paraşütle dilediğiniz zaman uçaktan atlıyor ve savaşa giriyorsunuz. Önemli olan diğer insanları saf dışı bırakarak kendi yaşamınızı korumak!

PRO EVOLUTION SOCCER (PES)

Futbol oyunları stres atmanıza yardımcı oluyor!

l Sevgilinizle bir süreliğine rakip olmanın tadına varacağınız en güzel oyun PES olabilir!
l Bir saat oynarız diye bilgisayar başına oturup en az beş saat bu oyunu oynayacaksınız bizden söylemesi. Takımlarınızı seçin ve maç başlasın!

OVERCOOKED

Yemek yapmaya bayılan bir çiftseniz bu oyun tam size göre!

l Beraber yemek yapmanın en güzel yolu nedir? Overcooked oynamaktır!
l Bu oyunda tamamen zamana karşı yarışarak yemek yapıyorsunuz.

LEGO DIMENSIONS

Keşif oyunlarını seviyorsanız Lego Dimensions'a bir şans verin deriz.

l Bu oyunda bulmacalar çözmeniz gerekiyor.
l Zamanla gizli yerleri keşfedeceğiniz bölümler de açılıyor.

PORTAL 2

Portal 2 pür dikkat oynamanız gereken bir oyun olduğundan kafanızın dalgın olmadığı zaman dilimlerinde oynamanızı öneririz.

l Bu oyunda yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarmanız gerekiyor.
l Portal 2, beyin yakan bulmaca oyunlarından biri! Bir bulmacayı saatlerce çözemeyebilirsiniz. Zorlayıcı bir oyun sizi bekliyor!

TRICKY TOWERS

Tetris boyut değiştiriyor ve bambaşka şekilde karşınıza çıkıyor!

l Tetris oyununun en yeni versiyonu olan Tricky Towers da bağımlılık yaratabilecek kadar keyif veriyor.
l Bu oyunda çökmeyen bir kule kurmanız gerekiyor. Final alanına herkesten önce ulaşmalısınız.

CRITTER CRUNCH

Basit oyunları seviyorsanız Critter Crush beklentilerinizi karşılayacaktır.

l İlk önce sıkıcı gelebilir ama sabredip oyunda ilerlemeyi bekleyin.
l Bu oyunun mobil versiyonu da var. Dilerseniz oradan da oynayabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
Bunlara bakmadan evinizi dekore etmeyin! İşte 2020'nin en trend dekorasyon fikirleri...Bunlara bakmadan evinizi dekore etmeyin! İşte 2020'nin en trend dekorasyon fikirleri...
Bu yöntemlerle araç farları ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Diş macunu...Bu yöntemlerle araç farları ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Diş macunu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Bunlara bakmadan evinizi dekore etmeyin! İşte 2020'nin en trend dekorasyon fikirleri...

Bunlara bakmadan evinizi dekore etmeyin! İşte 2020'nin en trend dekorasyon fikirleri...

Kimse yüzünü güldüremedi! Doğduğu günden beri hep sinirli

Kimse yüzünü güldüremedi! Doğduğu günden beri hep sinirli

Eğer bunları yapıyorsa sizden hoşlanıyor demektir! Parfüm kullanmıyorsa...

Eğer bunları yapıyorsa sizden hoşlanıyor demektir! Parfüm kullanmıyorsa...

Büyük Piramit’le ilgili bir gizem daha çözüldü

Büyük Piramit’le ilgili bir gizem daha çözüldü

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ünlü fenomen anne oldu! O anlar böyle paylaşıldı!

Ünlü fenomen anne oldu! O anlar böyle paylaşıldı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güne bunları yapmadan başlarsanız çok kötü geçebilir! Güne güzel başlamak için...

Güne bunları yapmadan başlarsanız çok kötü geçebilir! Güne güzel başlamak için...

Bunlara bakmadan evinizi dekore etmeyin! İşte 2020'nin en trend dekorasyon fikirleri...

Bunlara bakmadan evinizi dekore etmeyin! İşte 2020'nin en trend dekorasyon fikirleri...

Eğer bunları yapıyorsa sizden hoşlanıyor demektir! Parfüm kullanmıyorsa...

Eğer bunları yapıyorsa sizden hoşlanıyor demektir! Parfüm kullanmıyorsa...

Mücadelesi çok güzel olacak: Demet Işıl Yılmaz kanser mücadelesini anlattı

Mücadelesi çok güzel olacak: Ben her gece kendi cenazemi gördüm

Bu yöntemlerle araç farları ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Diş macunu...

Bu yöntemlerle araç farları ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Diş macunu...

Altın ve gümüş takılarınız ilk günkü haline geri dönecek! Kuyumcuya gitmeye gerek yok!

Altın ve gümüş takılarınız ilk günkü haline geri dönecek! Kuyumcuya gitmeye gerek yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.