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Alkollü araç kullanırken yakalandı: Açıklaması polisi bile şaşırttı! "Hanım Arabistan'da, ben de içiyorum"

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 1.93 promil alkollü araç kullanan Aytekin A.’ya (62) trafik ekibi tarafından 250 bin TL idari para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Polis, “Hanım Arabistan'da, ben de içiyorum" diyen sürücüye “Alkol haramdır, içme” dedi. Sürücü ise “Tamam, bırakıyorum” yanıtını verdi.

Alkollü araç kullanırken yakalandı: Açıklaması polisi bile şaşırttı! "Hanım Arabistan'da, ben de içiyorum"
Çiğdem Berfin Sevinç

Olay, dün gece, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında otomobilin kaldırımda ilerlediğini fark etti. Tehlikeli şekilde seyreden araç durduruldu. Sürücü Aytekin A.'nın 1.93 promil alkollü olduğu belirlendi. İncelemede sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmasından dolayı ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Alkollü araç kullanırken yakalandı: Açıklaması polisi bile şaşırttı! "Hanım Arabistan da, ben de içiyorum" 1

250 BİN TL CEZA

Ehliyeti geçici olarak geri alınmasına rağmen araç kullandığı belirlenen sürücüye 200 bin TL, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan ise 50 bin TL olmak üzere toplam 250 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Alkollü araç kullanırken yakalandı: Açıklaması polisi bile şaşırttı! "Hanım Arabistan da, ben de içiyorum" 2

Sürücünün, "Hanım Arabistan'da, ben de içiyorum" sözleri üzerine polis memuru, "Alkol haramdır, içme" diye tavsiyede bulundu. Sürücü ise "Tamam, bırakıyorum" yanıtını verdi. Aytekin A., işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(DHA)

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