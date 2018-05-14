Çiğ mi pişmiş mi? Hangisi daha faydalı açıklıyoruz

Uzmanlar, günde en az 1 kere tüketilmesi gerektiğini belirtirken, en önemli proteinin tavuk yumurtasında mevcut olduğuna dikkat çekiyor.

Yumurtanın faydaları tartışılmazken, kanserden yorgunluğa, kansızlıktan beyin hücreleriyle ilgili sorunlara kadar çok sayıda rahatsızlığa karşı yardımcı besin olduğu bilinir. Ancak halk arasında yumurtanın tüketimiyle ilgili farklı görüşler hakimdir.

Bazı uzmanlar, çiğ yumurta tüketmenin daha faydalı olduğu yönünde yanlış bir inanış olduğunu belirterek, çiğ yumurta ile salmonella mikrobunun bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ölümcül hastalıklara dahi neden olabileceğini vurguluyor.

B7 vitaminini engelliyor

Uzmanlara göre, çiğ yumurta tüketmenin iki sakıncası bulunuyor. Birincisi salmonella denilen mikrop. Bu mikrop bağışıklık sistemi güçlü olanlarda ishal olarak kendisini gösterir fakat bağışıklık sistemi düşük olanlarda daha fazla etkisi var. Diğer bir sakınca ise, yumurtayı çiğ tüketirsek ‘avidin' denilen madde yumurtanın içinde bulunan biyotini yani B7 vitaminini engellemesi. Bu nedenlerden dolayı uzmanlar, yumurtanın pişirilerek yenmesi daha doğru olduğunu belirtiyor.