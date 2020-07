Çiğli Belediyesi evde temizlik projesi yeniden başladı

Köşe bucak temizlik Temizlik maddeleri, araç gereçleri ve elektrik süpürgeleriyle temizliğe giden ekip, gittikleri evlerde köşe bucak temizlik yapıyor. Evlerinin her yerinde detaylı temizlik yapılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Başkan Utku Gümrükçü ve çalışanlara teşekkürlerini iletiyorlar.

“Her zaman vatandaşımızın yanındayız”

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla her zaman vatandaşının yanında olan Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğli’de yaşayan hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu. Kendi ev işlerini göremeyecek durumda olan vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Gümrükçü, “Kimsesiz, bakıma muhtaç, engelli ve yaş almış büyüklerimizin yanındayız. Öncelikle bu vatandaşlarımızın evlerine giderek tekerlekli sandalye ve benzeri acil ihtiyaçlarını belirliyoruz ve sorunlarını çözüyoruz. Daha sonra belirlenen plan çerçevesinde düzenli periyotlarla evlere giderek detaylı temizlik yapıyoruz. Biz Çiğli için çalışıyoruz ve her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.