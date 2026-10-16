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Çiğli gömbe üreten 7 kadın talebe yetişmekte zorlanıyor

Tokat'ın Artova ilçesine özgü geleneksel lezzetlerden çiğli gömbe, Artova Adonim Kadın Kooperatifince üretilip iç piyasaya gönderiliyor.

Çiğli gömbe üreten 7 kadın talebe yetişmekte zorlanıyor

İlçede 6 yıl önce 7 kadın bir araya gelerek Artova Adonim Kadın Kooperatifi'ni kurdu.

Artova'nın geleneksel lezzetlerinden çiğli gömbe, kooperatif üyelerince pişirilerek talep edenlere ulaştırılıyor.

Artova Adonim Kadın Kooperatifi Başkanı Hülya Çakmak, 2020 yılında kurulan kooperatiflerinde çiğli gömbe ürettiklerini söyledi.

Çiğli gömbe üreten 7 kadın talebe yetişmekte zorlanıyor 1

Çiğli gömbenin Artova'da yüzyıllardır yapılan bir lezzet olduğunu belirten Çakmak, "Kooperatif olarak bunu markalaştırıp Türkiye'nin her yerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Çiğli gömbeyi kargoyla Anadolu'nun her yerine gönderiyoruz. Güzel talep var. Bundan da çok memnunuz." dedi.

Çakmak, çiğli gömbenin çiğ sütten yapıldığını kaydederek, "Sütü bir hafta dinlendiriyoruz. Yoğurt gibi katı hale geliyor. Bunu tülbentlerden süzüyoruz. Tuzla beraber bir hafta ile 10 gün bekletiyoruz. Ne kadar uzun süre kalırsa o kadar çiğ tadı verir. Açmış olduğumuz hamurların üzerine sürüp odun ateşinde fırında pişiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiğli gömbe üreten 7 kadın talebe yetişmekte zorlanıyor 2

Günde 150'ye yakın çiğli gömbe ürettiklerini dile getiren Çakmak, şunları anlattı:

"Sipariş üzerine üretimimiz artabiliyor. Yurt dışından da talep var ama yetişemediğimiz için gönderemiyoruz, en kısa zamanda yurt dışına gönderime başlayacağız. Yurt dışındaki gurbetçiler Artova çiğli gömbeyi bildikleri için bu lezzeti oraya göndermemizi istiyorlar. Almanya'dan, Belçika'dan, Dubai'den birçok sipariş aldık ama gönderimiz başlamadı. En kısa zamanda göndermeye başlamayı istiyoruz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Çiğili Gömbe
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