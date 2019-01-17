Turistlerin gözde mekanlarından olan Santa Marta'daki Tayrona Ulusal Doğa Parkı plajında bir anda ortaya çıkan timsah ortalığın savaş alanına dönmesine neden oldu.

Çığlık çığlığa kaçtılar; Ünlü plajda timsah dehşeti!

Turistlerin yoğun olarak tatil için tercih ettiği Kolombiya'nın kuzeyindeki Santa Marta'daki Tayrona Ulusal Doğa Parkı plajına bir Amerikan timsahı saldırdı. Timsahla karşı karşıya kalan turistler ne yapacağını şaşırdı.

Turistlerin uğrak yeri olan Tayrona Ulusal Doğa Parkı'na ait plajda bir anda beliren devasa timsah yürekleri ağza getirdi.

Yaşadığı alandan kaçarak plajın yolunu tutan dev Amerikan timsahı, çalıların arasından sahile fırlayarak adeta terör estirdi. Sahildekilerin çığlık çığlığa kaçtığı panik anları bir tatilci tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Genci yaşlısı plajdaki herkes dev timsaha yem olmamak için kaçışmaya başladı.

Sahilin boşalmasıyla meydan timsaha kaldı. Timsah uzun bir süre orada kaldıktan sonra tekrar geldiği yöne doğru giderek gözlerden kayboldu.

Milli park yetkilileri, plaj sakinlerine, parkın vahşi yaşamı korumak ve insanların tadını çıkarmaları için kurulduğunu hatırlattı ve timsahın varlığının aslında olumlu bir işaret olduğunu söylediler.

Kimsenin yara almadan kurtulduğu olay sonrası Amerikan timsahının özellikleri merak konusu oldu. Peki bu ürküten hayvanın özellikleri neler?

Güney Amerika kıtasının kuzey kesimlerinde yaşayan bu timsahlar tatlı sularda, özellikle Orinoco Nehri'nde yaşarlar. Uzunlukları 3-4,8 m arasında değişir. Dişilerin ağırlıkları 200 kg civarındadır.