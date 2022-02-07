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Cihangir Ceyhan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Çocuğu mu var?

07.02.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan sosyal medyayı salladı. Ceyhan bir fotoğraf paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Yakışıklı oyuncunun İlhan Cihangir’in 1 yaşına bastığını kutlaması "Evli ve çocuklu" yorumlarına sebep oldu. Bir kısım bu bebeğin ünlü oyuncunun yeğeni olduğunu iddia etti.

Cihangir Ceyhan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Çocuğu mu var?

Sıfır Bir adlı dizide Cio olarak bilinen Cihangir Ceyhan ardından Çukur'a dahil olmuş ve geniş bir hayran kitlesi yaratmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan, Alev Alev dizisinden sonra Camdaki Kız'a dahil olan başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan sosyal medyayı salladı.

Cihangir Ceyhan ilk kez özel hayatıyla ilgili bir fotoğraf paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Ceyhan İlhan Cihangir’in 1 yaşını kutladı. Yakışıklı oyuncunun oyuncunun evli ve çocuklu olduğu iddiası gündeme geldi.

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Yakışıklı oyuncu bazı fotoğraflarını paylaşıp "İlhan Cihangir’imiz 1 yaşında. Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin" notunu düştü.

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Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun pozlarını görenler "Yok artık evli mi ben şok" yorumlarında bulundu.
Ekran Alıntısı

Bazı takipçiler ise bu miniğin ünlü oyuncunun yeğeni olduğunu söyledi.

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Alev Alev dizisi Cihangir Ceyhan
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