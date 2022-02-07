Cihangir Ceyhan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Çocuğu mu var?

Sıfır Bir adlı dizide Cio olarak bilinen Cihangir Ceyhan ardından Çukur'a dahil olmuş ve geniş bir hayran kitlesi yaratmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan, Alev Alev dizisinden sonra Camdaki Kız'a dahil olan başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan sosyal medyayı salladı.

Cihangir Ceyhan ilk kez özel hayatıyla ilgili bir fotoğraf paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Ceyhan İlhan Cihangir’in 1 yaşını kutladı. Yakışıklı oyuncunun oyuncunun evli ve çocuklu olduğu iddiası gündeme geldi.

Yakışıklı oyuncu bazı fotoğraflarını paylaşıp "İlhan Cihangir’imiz 1 yaşında. Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin" notunu düştü.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun pozlarını görenler "Yok artık evli mi ben şok" yorumlarında bulundu.



Bazı takipçiler ise bu miniğin ünlü oyuncunun yeğeni olduğunu söyledi.



