Cihat Arslan, Bosna ekibi Çelik'in yeni hocası oldu

Zenica şehri takımlarından Çelik'ten yapılan açıklamada, teknik direktör Adnan Örnek'in görevine yönetim tarafından son verildiği ve Cihat Arslan'ın kırmızı-siyahlı takımın başına getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, Arslan'ın sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı ve herhangi bir ücret almayacağı belirtildi.
1945 yılında kurulan ve ülkenin en köklü futbol kulüpleri arasında yer alan Çelik, 12 takımın mücadele ettiği Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde 8. sırada bulunuyor.
Bir dönem Elvir Bolic ve Mladen Krstajic gibi isimlerin de forma giydiği Çelik'in tarihinde 3 lig şampiyonluğu bulunuyor.
Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!
Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...
F.Bahçeli yıldızlardan anlamlı hareket
Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi
Genç hakemden acı haber! Hayatını kaybetti
Del Piero kulüp satın aldı
Abdulkadir'in kuzeni dua istiyor
Düelloda gülen Dortmund
Galatasaray'a Mariano şoku!
Fatih Terim'den maç sonrası derbi eleştirisi!
Juve moral buldu
Kaay Ayhan galibiyeti getirdi
Trabzonspor ilk yarının izinde
Okuyucu Yorumları 0 yorum