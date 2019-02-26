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Cihat Arslan, Bosna ekibi Çelik'in yeni hocası oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 26.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi ekiplerinden Çelik, Akhisarspor'un eski teknik direktörü Cihat Arslan ile anlaştı.

Cihat Arslan, Bosna ekibi Çelik'in yeni hocası oldu

Zenica şehri takımlarından Çelik'ten yapılan açıklamada, teknik direktör Adnan Örnek'in görevine yönetim tarafından son verildiği ve Cihat Arslan'ın kırmızı-siyahlı takımın başına getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Arslan'ın sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı ve herhangi bir ücret almayacağı belirtildi.

1945 yılında kurulan ve ülkenin en köklü futbol kulüpleri arasında yer alan Çelik, 12 takımın mücadele ettiği Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde 8. sırada bulunuyor.

Bir dönem Elvir Bolic ve Mladen Krstajic gibi isimlerin de forma giydiği Çelik'in tarihinde 3 lig şampiyonluğu bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
cihat arslan Çelik

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