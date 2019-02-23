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Çikolatayı çok seven kadının ders niteliğindeki değişimi

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 23.02.2019 11:57 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan Alex Molyneux-Argent, fazla kilolarının yarısını vererek herkesi şaşırttı.

Liverpool şherinde yaşayan Alex Molyneux, kilolarından şikayetçiydi.

Çikolatayı çok seven kadının ders niteliğindeki değişimi

Genç kadın zayıflamak istiyordu.
Fakat çikolata yemeyi çok seviyordu ve abartılı derecede çikolata tüketiyordu.
Alex Molyneux en ağır olduğu dönemde 133 kiloydu ve bu onun için çok fazlaydı.
Vücudunu taşımakta zorluk çekiyordu.
Genç kadın kilolarından kurtulmaya karar verdi.
Alex Molyneux bazı değişiklikler yaparak kısa sürede olumlu sonuçlar almaya başladı.
2016 yılında zayıflama merkezine üye oldu ve çok geçmeden 63 kilo verdi.
30 yaşındaki kadın şimdi oldukça mutlu görünüyor.
"Eskiden kilolu olmaktan nefret ederdim fakat yine de gecede neredeyse bir çanta dolusu çikolata yerdim" diyen Alex Molyneux:
"Şimdi 63 kilo verdim ve kendimi bambaşka biri gibi hissediyorum" diyerek mutluluğunu paylaştı.
30 yaşındaki Alex, önceleri kilosundan çok şikayetçi olduğunu ve bu durumla daima mücadele etmeye çalıştığını söyledi.
Alex Molyneux: Fakat bu durum beni zora sokuyordu. Kendime güvenim kalmamıştı.
İnsanların benim hakkımda ne düşündüklerini kafama takardım diyerek samimi itirafrlarda bulundu.
Alex, "Bir gün kendime; bundan sonra mutsuz olmayacağım diyerek yola koyuldum ve değişime karar verdim" dedi.
Önceleri kahvaltılara özen göstermiyormuş, bazen atlıyormuş ya da üç dilim ekmek krema vs tüketiyormuş.
Öğlenleri ağır yemekler, fast food tarzı yiyecekler alıyormuş.
Akşam ise oldukça ağır, karbonhidrat oranı yüksek, makarna, lazanya vb yemekler tüketiyormuş.
Değişime karar verdikten sonra ilk iş öğünleri düzene sokmak olmuş.
Kahvaltıda daha sağlıklı beslenmeye başlamış.
Yoğurtla beraber içine keyfe göre eklenen meyvelerden oluşan yulaf ezmesi yiyerek daha hafif beslenmiş.
Öğlenleri çorba ya da salata
Akşamları da yine benzer yiyeceklerden oluşan sağlıklı besinler tüketmeye başlamış.
Sporla da desteklemiş bu durumu.
Haftada 6 gün kardiyo ağırlıklı egzersizler yapmış ve bunun yanında koşmaya başlamış.
Alex Molyneux, bu şekilde tam 63 kilo vermiş.
Alex Molyneux eski fotoğraflara baktığında şaşırdığını, şu anki halini çok beğendiğini ve artık sabahları kalktığında nasıl göründüğünü kafasına takmadığını söylerek memnuniyetini dile getirdi.
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere zayıflama

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