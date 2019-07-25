Cildi çürümeye başlayınca neredeyse ölüyordu! Sebebi ise...

Kendisini yalnız hissettiği her anda daha da fazla içmeye başlayan Landon, 26 yaşına geldiğinde kendisini günün 24 saati vodka içerken buldu. Böyle bir hayat istemeyen Jessica Landon bir kliniğe yattı ve tedavi oldu. Ancak 2013'te tekrar içmeye başladı ve yeniden bir bağımlı oldu.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kendini alkol tüketmekten alıkoyamayan genç kadın, bir gün merdivenlerden düştü. Bir süre sonra genç kadının yüzü sarkmaya başladı ve konuşması bozuldu. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan kadın hemen ameliyata alındı.

VÜCUDU ÇÜRÜMEYE BAŞLADI

2 ay sonra iyileşmeye başlayan kadın aynı şekilde alkol tüketmeye devam etti ama bir süre sonra vücudu çürümeye başladı. Genç kadın durumunu şöyle özetledi: "Adeta idrarımdaki asit, cildimi ve kemiğimi eritiyordu. Bu da nihayetinde stafilokok enfeksiyona neden oldu. Çaresizdim ama zor da olsa eski sevgilimi aradım ve yardım istedim. Şanslıydım ki geldi ve ertesi gün hastanedeydim."

ŞU ANDA HAMİLE

Hastaneye kaldırıldığında sadece 35 kilo olan Jessica Landon hemen tedavi altına alındı. Tedavisi aylarca süren genç kadın 1 yılın ardından yeni bir hayat kuracağına söz vererek, bir daha da içmediğini söyledi. Landon, şimdi ilk bebeğini kucağına almaya hazırlandığını söyledi.



