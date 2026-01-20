SPOR

Çıldırıp kırmızı kart görmüştü! PFDK Burak Yılmaz'ın cezasını açıkladı

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz’a, hakemlere yönelik ihraç öncesi ve sonrası hakaret ile tehdit gerekçesiyle 3 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin TL para cezası verdi.

Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

3 MAÇ MEN EDİLDİ

Çıldırıp kırmızı kart görmüştü! PFDK Burak Yılmaz ın cezasını açıkladı 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'la oynanan maçta kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, "GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ’ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle FDT’nin 41/1-c, 36/5-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Çıldırıp kırmızı kart görmüştü! PFDK Burak Yılmaz ın cezasını açıkladı 2

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'u konuk ettiği maçın 15. dakikasında müsabakanın orta hakemi Burak Pakkan'a gösterdiği tepki ile gündeme gelmişti.

Genç teknik direktör, maçın 12. dakikasındaki VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK'den Tayyip Talha Sanuç'a direkt kırmızı kart gösteren hakem Burak Pakkan'ın kararına çok sinirlenmiş, gösterdiği tepkinin ardından da kırmızı kart görmüştü.

Yılmaz maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özür dileyerek şu ifadeleri kullanmıştı, “Bu tür anlarda daha sakin ve sağduyulu kalabilmek adına gelişim göstermem gereken noktalar olduğunu biliyorum ve buna saha dışında ciddi bir mesai ayırarak çalıştığımın bilinmesini istiyorum. Takımımın emeğinin ve sahadaki olağanüstü mücadelesinin yaşanan bu olayla gölgelenmesini istemiyorum. Bugün sahada gösterdikleri duruş sebebiyle oyuncularımla gurur duyuyorum. Başta camiamız olmak üzere oyuncularım, futbol kamuoyu ve tüm hakemlerimizden özür diliyorum.”

