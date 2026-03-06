Süper Lig'de "Füze" şoku! Kayserispor'un yıldızı Cardoso'dan savaş itirafı

Türkiye ile İran arasındaki gerilimin sahaya yansıyan "balistik füze" krizi, Süper Lig’deki yabancı oyuncuları korkuttu. Hatay’a düşen füze parçalarının ardından Portekiz basınına konuşan Kayserispor’un tecrübeli kaptanı Miguel Cardoso, "Eğer çatışma tırmanırsa, güvenliğim için ülkeme dönebilirim" diyerek gündeme oturdu.

"KAYSERİ’DE HER ŞEY NORMAL AMA KORKUYORUM"

İran topraklarından ateşlenen ve NATO savunma sistemleri tarafından havada imha edilen füzenin parçalarının Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşmesi, Kayserispor’un Portekizli yıldızı Miguel Cardoso’yu endişelendirdi. Ülkesinin haber ajansı LUSA’ya samimi açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki hücumcu, şu an yaşadığı şehir olan Kayseri’de hayatın normal akışında devam ettiğini ancak bölgedeki askeri hareketliliğin kendisini ve ailesini korkuttuğunu dile getirdi.

PORTEKİZ'E DÖNÜŞ KAPISI ARALANDI MI?

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 23 maçta sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olan Cardoso, profesyonel kariyeri ile can güvenliği arasında bir seçim yapmak zorunda kalabileceğini belirtti. Portekizli oyuncu, "ABD ve İran arasındaki gerilimin Türkiye'ye yansımasından endişe duyuyorum. Portekiz’e dönmek profesyonel anlamda zor olsa da, çatışmalar şiddetlenirse daha güvenli olduğunu düşündüğüm ülkeme gitmeyi deneyeceğim

Amerika ve İran arasındaki gelişmeleri endişeyle takip ediyorum ancak yaşadığım Kayseri'de her şey normal. Portekiz basınından haberi duyduk ve antrenmandan önce yorum yaptık. Ancak kulüpten veya Türk hükümetinden herhangi bir işaret veya yorum yoktu." ifadelerini kullandı.