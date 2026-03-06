SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor

Süper Lig'de "Füze" şoku! Kayserispor'un yıldızı Cardoso'dan savaş itirafı

İran füzesinin Hatay'a düşmesi Süper Lig'i karıştırdı. Kayserispor kaptanı Miguel Cardoso, "Füzeler Türkiye'ye ulaşırsa ülkeme dönerim" diyerek Portekiz basınına içini döktü.

Süper Lig'de "Füze" şoku! Kayserispor'un yıldızı Cardoso'dan savaş itirafı
Burak Kavuncu
Miguel Cardoso

Miguel Cardoso

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yukatel Kayseripor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Türkiye ile İran arasındaki gerilimin sahaya yansıyan "balistik füze" krizi, Süper Lig’deki yabancı oyuncuları korkuttu. Hatay’a düşen füze parçalarının ardından Portekiz basınına konuşan Kayserispor’un tecrübeli kaptanı Miguel Cardoso, "Eğer çatışma tırmanırsa, güvenliğim için ülkeme dönebilirim" diyerek gündeme oturdu.

"KAYSERİ’DE HER ŞEY NORMAL AMA KORKUYORUM"

Süper Lig de "Füze" şoku! Kayserispor un yıldızı Cardoso dan savaş itirafı 1

İran topraklarından ateşlenen ve NATO savunma sistemleri tarafından havada imha edilen füzenin parçalarının Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşmesi, Kayserispor’un Portekizli yıldızı Miguel Cardoso’yu endişelendirdi. Ülkesinin haber ajansı LUSA’ya samimi açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki hücumcu, şu an yaşadığı şehir olan Kayseri’de hayatın normal akışında devam ettiğini ancak bölgedeki askeri hareketliliğin kendisini ve ailesini korkuttuğunu dile getirdi.

PORTEKİZ'E DÖNÜŞ KAPISI ARALANDI MI?

Süper Lig de "Füze" şoku! Kayserispor un yıldızı Cardoso dan savaş itirafı 2

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 23 maçta sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olan Cardoso, profesyonel kariyeri ile can güvenliği arasında bir seçim yapmak zorunda kalabileceğini belirtti. Portekizli oyuncu, "ABD ve İran arasındaki gerilimin Türkiye'ye yansımasından endişe duyuyorum. Portekiz’e dönmek profesyonel anlamda zor olsa da, çatışmalar şiddetlenirse daha güvenli olduğunu düşündüğüm ülkeme gitmeyi deneyeceğim

Amerika ve İran arasındaki gelişmeleri endişeyle takip ediyorum ancak yaşadığım Kayseri'de her şey normal. Portekiz basınından haberi duyduk ve antrenmandan önce yorum yaptık. Ancak kulüpten veya Türk hükümetinden herhangi bir işaret veya yorum yoktu." ifadelerini kullandı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolmabahçe’de kritik düello! Adalı ve Özbek kesenin ağzını fena açtıDolmabahçe’de kritik düello! Adalı ve Özbek kesenin ağzını fena açtı
Göztepe’de tek hedef Başakşehir galibiyetiGöztepe’de tek hedef Başakşehir galibiyeti
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor İran İsrail Portekiz ABD Amerika Birleşik Devletleri füze savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.