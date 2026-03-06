Dolmabahçe’de milyon euro'luk düello: Adalı ve Özbek kesenin ağzını fena açtı

Beşiktaş derbisi ve Liverpool maçı öncesi Dursun Özbek'ten futbolculara "açık çek" geldi. Futbolculara "kazanın, primi siz yazın" diyen Özbek, geçmiş borçları da sıfırlayarak takımı şampiyonluk havasına soktu.

ÖNCE ALACAKLAR KAPANDI, SONRA MÜJDE GELDİ

Yönetim, derbi hazırlıklarını sürdüren futbolcuların kafasında hiçbir soru işareti kalmaması adına ilk hamleyi ödemelerle yaptı. Başkan Özbek’in talimatıyla, oyuncuların geçmiş maçlardan kalan tüm prim alacakları hesaplarına yatırıldı. Ancak asıl motivasyon dopingi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde verildi. Özbek, takıma olan güvenini simgeleyen bir hamleyle, derbi ödülünün miktarını belirleme yetkisini bizzat futbolculara bıraktı.

"BEŞİKTAŞ + LİVERPOOL" PAKETİ: TARİHİ REKOR KAPIDA

Sarı-kırmızılı yönetimin planı sadece yerel ligle sınırlı değil. Yarınki Beşiktaş derbisinin ardından Şampiyonlar Ligi’nde dünya devi Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray’da, bu iki maçlık süreç için "süper prim" paketi hazırlandı. Takımın Beşiktaş deplasmanından zaferle dönmesi ve ardından Liverpool karşısında da tarihi bir başarı yakalaması durumunda, kulüp tarihinin en yüksek prim dağıtımının yapılacağı öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VE İFTAR MESAJI

Dursun Özbek, derbi öncesi katıldığı bir iftar organizasyonunda taraftarlara da seslenerek, "Bu zamana kadar ne söz verdiysem tuttum. Şimdi de şampiyonluk için söz veriyorum" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Okan Buruk ile el ele veren Özbek, hem mali hem de manevi anlamda takımı derbiye tamamen hazır hale getirdi.

SERDAL ADALI'DA ELİNİ CEBİNE ATTI!

Beşiktaş'ta da dev derbi öncesi hareketlilik sürerken, yeni transferlerle birlikte yakalanan hava takıma farklı bir kimlik getirdi. Başkan Serdal Adalı'nın ise galip gelinmesi halinde takımı destekleyecek bir prim hazırlığında olduğu öğrenildi. Adalı'nın sezon başında vaat edilen primin de üzerine çıkarak dev bir prim önereceği öğrenildi.

İNANILMAZ TALEP! BOŞ YER KALMADI...

Tüpraş Stadyumu’nda yarın akşam oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri, satışa çıktığı andan itibaren tarihi bir taleple karşılaştı.

Süper Lig’in 25. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım sürerken, siyah-beyazlı taraftarlar biletlere adeta akın etti. Dün önce BJK SuperApp üzerinden ön satışa çıkan, ardından genel satışa sunulan biletler, sadece dakikalar içinde "tükendi" uyarısıyla karşılaştı. Yarın akşam Dolmabahçe’de tam 41 bin 903 kişi takımlarına destek verecek.

OKAN BURUK'TAN PRES KARARI!

Galatasaray, İstanbul’da Juventus’u boğan presi Beşiktaş derbisinde de uygulayacak.

Avrupa liglerinde ön alan baskısıyla en çok gol atan takımlardan biri olan sarı-kırmızılılar, deplasmanda olmasına rağmen Beşiktaş karşısında ana planını değiştirmeyecek.

SERGEN YALÇIN'DAN HAMLE!

Evinde Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş'ta ise teknik direktör Sergen Yalçın taraftar desteğiyle birlikte hücum yapmak istiyor. Yalçın sahanın her alanında sarı-kırmızılı takıma pres yapmayı planlarken, erken bir golle farklı bir galibiyet alarak zirve mücadelesinde rakibine büyük bir darbe indirmek istiyor.