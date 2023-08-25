Çılgın Bediş'in Mükü'sü iğne ipliğe döndü! Çiçek Dilligil'in son hali olay! "Güzellik genlerden"

Çılgın Bediş ve Baskül Ailesi gibi dizilerle adını duyuran Çiçek Dilligil, uzun süredir televizyon ekranlarında görünmüyordu. Tiyatroya ağırlık veren usta oyuncunun son hali oldukça şaşırttı.

Kilolu halleriyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Çiçek Dilligil, hayatı boyunca diyet yapmakla uğraştığını söylemişti.

Ünlü oyuncu yaklaşık 8 yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo verdi.

Fiziğini sporla destekeyerek daha çok güzelleşen ve beğenileri toplayan Dilligil’in eski hali ile şu anki hali arasında büyük fark bulunuyor.

En son TRT1'de yayınlanan Kara Tahta dizisiyle sevenleriyle buluşan ünlü oyuncuya takipçilerinden 'Çiçek Hanım iyi ki ameliyat oldunuz', 'Sen her halinle güzelsin', 'Bu resmen evrim ama', 'Güzellik genlerden' gibi yorumlar geldi.

AİLE BOYU ÜNLÜLER

Çiçek Dilligil, Yeşilçam'ın iki ünlü ismi Avni Dilligil ile Belkıs Dilligil'in kızıdır.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil’in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil’in kızı olan oyuncu, adeta “sanat” ailesine doğdu.

Gözlerden uzak bir yaşam süren Çiçek Dilligil, ünlü şarkıcı Bora Öztoprak ile 1997 yılında evlenmiş ve bir de oğlu bulunmaktadır.





