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Sevdiğim Sensin 2. sezon 16. bölüm fragmanı izle! Karar verildi

Star Tv'de yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım geldi. Sevdiğim Sensin yeni fragmanı kısa sürede gündem oldu.

Sevdiğim Sensin 2. sezon 16. bölüm fragmanı izle! Karar verildi
Öznur Yaslı İkier

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonunu 15. bölümle tamamlayan dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu.

Yayınlanan tanıtıma, Ferman’ı vurmak zorunda kalan Dicle’yi korumak için suçu üstlenen Erkan’ın tutuklanması damga vuruyor. Sevdiği kadına veda ederek hapishaneye giren Erkan’ın fedakârlığı duygu dolu anlara sahne olurken, Alper Çankaya’nın hayat verdiği gizemli mahkûmun “Ya işte bu işler böyle, şeytan çelmeyi takınca zengini de fakiri de düşüyor” sözleri dikkat çekiyor.

**SEVDİĞİM SENSİN 2. SEZON 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!


Tanıtımda, Erkan’ın tutuklanmasıyla birlikte İnci’nin Dicle’ye olan düşmanlığı tırmanıyor. Baskılara rağmen pes etmeyen Dicle’nin “Siz benim canımı alana kadar ben vazgeçmeyeceğim. Çünkü benim kocamın bana ihtiyacı var!” sözleriyle haykırışı, yeni sezondaki mücadelesinin fitilini ateşliyor.

Tanıtımın final sahnesinde ise ikilinin birbirine kenetlendiği anlar, yeni bölümlerde Erkan ve Dicle’nin birlikte vereceği büyük mücadelenin habercisi oluyor.

Sevdiğim Sensin 2. sezon 16. bölüm fragmanı izle! Karar verildi 1

TARİH BELLİ OLDU

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Sevdiğim Sensin'in yeni bölümü içinse tarih duyuruldu. Sevilen dizi 10 Eylül perşembe akşamı ikinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Aytaç Şaşmaz Helin Kandemir Sevdiğim Sensin dizisi
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