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Çılgın Bediş'in yıldızı Selahattin Taşdöğen'in Filistin yorumu tartışma yarattı! 'Filistin halkı ve Araplar...'

21.10.2023 14:31 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin efsane dizisi Çılgın Bediş'de hayat verdiği 'Necmi Dede' karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen Filistin yorumuyla gündem oldu. Bir sokak röportajında konuşan ünlü oyuncu Taşdöğen’in, 'Filistin halkı ve Araplar bunu hak ediyor' sözleri tartışma yarattı.

Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Çılgın Bediş, Bücür Cadı, Ayrılsak da Beraberiz, Geniş Aile, Bizim Hikâye gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen Filistin açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu.

'Başka AçıdanTV' adlı YouTube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajına açıklamalar yapan ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen’in sözleri olay oldu. Selahattin Taşdöğen, İsrail-Filistin konusu hakkında konuştu.

Çılgın Bediş 1

İsrail’in, Filistin’de yaptığı katliamların kabul edilemez olduğunu belirten Taşdöğen konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"ÇOCUKLARIN, KADINLARIN, BEBEKLERİN ÖLMESİ KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

“Her türlü savaş bizim ülkemizi etkiliyor. Zaten biz 40 yıldır savaşıyoruz. Savaşın içindeyiz. Kuzeyimizde savaş var, güneyimizde bitmeyen bir savaş var. Kan dökülmesi, güçlü tarafların güçsüzler üzerinde hegemonya kurması, hastaneleri bombalaması, çocukların, kadınların, bebeklerin ölmesi kabul edilebilir bir şey değil.

Çılgın Bediş 2

"İSRAİL ÇOK BÜYÜK BİR SUÇ İŞLEMİŞTİR. CEZASINI ÇEKMELİDİR"

İsrail çok büyük bir suç işlemiştir. Cezasını çekmelidir. Arkasında ABD denilen ülke var. Birleşememiş bir Birleşmiş Milletler topluluğu var. Bunların hepsinin kulakları kapalı üç maymunu oynuyorlar. Çok büyük bir proje bu İsrail projesi.

Çılgın Bediş 3

"HİÇBİR ZAMAN FİLİSTİN HALKI TÜRKLERİN ARKASINDA OLMADI"

Orada büyük bir insanlık dramı yaşanıyor da Filistin acaba Türkiye’yi tanımış mıdır? 74 harekâtında Filistin halkı tanımadı. Yunanistan’ı tanıdılar, Rumların tarafına geçtiler. Ermenilerin tarafına geçtiler ama hiçbir zaman Türklerin arkasında olmadılar. İnsan olarak, vicdan olarak çok rahatsızım. Tabii ki orada çocuklar, bebekler katlediliyor. Hayır diyorum ama bir bakıma da bu Filistin halkı bu Araplar bunu hak ediyor.”

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