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Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılıp ağladı

23.02.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılıp ağladı

Beylikdüzü'nde şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı. Engelli çocuğuna sarılan ünlü şarkıcı, gözyaşlarına boğuldu.

Beylikdüzü'nde şarkıcı Çılgın Sedat'ın ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Yangın haberini duyar duymaz olay yerine gelen ünlü şarkıcı, ailesini göremeyince sinir krizleri geçirdi. Ünlü şarkıcının engelli çocuğu ve ailesine kavuştuğu anlarda duygusal anlar yaşandı.

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SEBEBİ BELİRLENEMEDİ

Edinilen bilgilere göre olay 15.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde lüks sitede bulunan villada meydana geldi. 3 katlı villalın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, duman tahliyesi çalışmalarına başladı. Yangın tamamen söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

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ÇILGIN SEDAT SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangının yaşandığı villada eşi ve iki çocuğu ile birlikte ünlü şarkıcısı Çılgın Sedat'ın ikamet ettiği belirlendi. Yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Çılgın Sedat, engelli çocuğunu ve ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı ünlü şarkıcı, kısa süre sonra ailesine kavuştu. Engelli oğluna ve ailesine sarılan Sedat, uzun süre gözyaşı döktü.

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