Çılgınlıkta sınır yok! İki kafadar bu şekilde dünyayı geziyor

Dünyayı gezmek, yeni kültürler ve insanlar tanımak için yola çıkan sıra dışı gezginler, bu yıl kaykay ve patenle Türkiye'yi dolaşacak. Çekya'da bir üniversitede uzman olarak çalışan Miıchal Skıevar (30) ile İva Szıpo (28), yeni maceralar için paten ve kaykayla yolculuk etmeye başladı. Her yıl birkaç ülke gezen iki kafadar gezgin, iki hafta önce Bulgaristan'ın Varna kentinden başladıkları bu yılki gezileri kapsamında Türkiye'ye Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Daha önce Yunanistan, Romanya, Macaristan, Avusturya ve Slovakya'nın da aralarında olduğu 12 ülkeyi gezen ikili, bu yıl İstanbul'u gezdikten sonra sonrası yaşadıkları Prag'a dönecek.

Miıchal Skıevar, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce kaykay ve paten ile başladıkları yolculuklarında 12 ülkeye gittiklerini belirterek arkadaşı ile yeni maceralara atılmayı çok sevdiğini anlattı. İlk olarak bisikletle dünya turu yapmayı düşündüklerini, daha sonra kaykay ve patenle ulaşımın daha kolay olacağını düşünerek yola çıktıklarını ifade eden Skıevar, kaykay ve patenin ayrı bir keyif verdiğini dile getirdi.