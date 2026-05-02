Cimbom şampiyonluk için sahada! Samsun'da tarihi akşam... İşte muhtemel 11'ler

34 haftalık Süper Lig maratonunun bitmesine 3 hafta kala lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde şampiyonluğunu ilan etmek üzere. Aslan bugün Samsun'da zorlu bir sınav verecek. Eğer bu sınavı geçerse 26. defa şampiyonluğunu ilan edecek.

CİMBOM ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA

Bugün Galatasaray ile Samsunspor, Samsun'daki Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Cimbom bu akşam Samsunspor'u devirmesi halinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin alacağı hiçbir sonuca bakmaksızın 26. şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Şampiyonluğun gelmesi durumunda tur Samsun'da, kutlamalar ise İstanbul'da yapılacak.

TERİM'İN REKORU TEHLİKEDE

Süper Lig’de en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 7 puan önünde bulunan Galatasaray, galip gelirse, kalan hiçbir sonuca bakmadan şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu egale etmeye çok yakın bulunuyor. Cim-Bom, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 yılları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başarmak için gün sayıyor. Galatasaray, üst üste 5. kez mutlu sona ulaşıp rekor kırmak istiyor.

BİR CEZALI, ÜÇ SINIRDA

G.Saray’da kart cezalısı Uğurcan Çakır forma giyemeyecek. Cimbom’da üç oyuncu da sarı kart sınırında bulunuyor. Osimhen, Barış Alper ve Eren, sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak. Bu arada Okan Buruk, Galatasaray’ın başındayken Samsunspor’a karşı çıktığı 6 maçı da kazandı. Aslan, Buruk yönetiminde 14 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

MUHTEMEL KADROLAR

Samsunspor

Okan

Zeki

Drongelen

Satka

Tomasson

Makoumbou

Yunus Emre

Coulibaly

Yalçın

Holse

Mouandilmadji

Galatasaray

Günay

Sallai

Davinson

Abdülkerim

Eren

Lemina

Torreira

Yunus

Barış

Sane

Osimhen