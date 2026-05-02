SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Cimbom şampiyonluk için sahada! Samsun'da tarihi akşam... İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray bugün akşam saat 20.00'de Samsunspor ile oynayacak. Sarı kırmızılı ekip kazanması halinde üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edecek. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde konumlanan Galatasaray şampiyon olması halinde 26. şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Galatasaray ayrıca şampiyonluk halinde, Fatih Terim'in 1996-2000 yıllarındaki 4 kere üst üste şampiyonluk rekorunu da egale etmiş olacak. Dev maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri haberimizde!

Doğukan Akbayır

34 haftalık Süper Lig maratonunun bitmesine 3 hafta kala lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde şampiyonluğunu ilan etmek üzere. Aslan bugün Samsun'da zorlu bir sınav verecek. Eğer bu sınavı geçerse 26. defa şampiyonluğunu ilan edecek.

CİMBOM ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA

Bugün Galatasaray ile Samsunspor, Samsun'daki Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Cimbom bu akşam Samsunspor'u devirmesi halinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin alacağı hiçbir sonuca bakmaksızın 26. şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Şampiyonluğun gelmesi durumunda tur Samsun'da, kutlamalar ise İstanbul'da yapılacak.

TERİM'İN REKORU TEHLİKEDE

Süper Lig’de en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 7 puan önünde bulunan Galatasaray, galip gelirse, kalan hiçbir sonuca bakmadan şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu egale etmeye çok yakın bulunuyor. Cim-Bom, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 yılları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başarmak için gün sayıyor. Galatasaray, üst üste 5. kez mutlu sona ulaşıp rekor kırmak istiyor.

BİR CEZALI, ÜÇ SINIRDA

G.Saray’da kart cezalısı Uğurcan Çakır forma giyemeyecek. Cimbom’da üç oyuncu da sarı kart sınırında bulunuyor. Osimhen, Barış Alper ve Eren, sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak. Bu arada Okan Buruk, Galatasaray’ın başındayken Samsunspor’a karşı çıktığı 6 maçı da kazandı. Aslan, Buruk yönetiminde 14 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

MUHTEMEL KADROLAR

Samsunspor

Okan
Zeki
Drongelen
Satka
Tomasson
Makoumbou
Yunus Emre
Coulibaly
Yalçın
Holse
Mouandilmadji

Galatasaray

Günay
Sallai
Davinson
Abdülkerim
Eren
Lemina
Torreira
Yunus
Barış
Sane
Osimhen

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Samsunspor Samsunspor
-
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Salih Uçan'dan rest! "Burası Beşiktaş, kimse bırakamaz"Salih Uçan'dan rest! "Burası Beşiktaş, kimse bırakamaz"
Türkiye Bisiklet Turu’nun 6. etabı Antalya’dan başladıTürkiye Bisiklet Turu’nun 6. etabı Antalya’dan başladı
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Attığı mesajlar ortaya çıktı! İğrenç ifadeler: "Ağzın boş mu, Etkiliyorsun beni"

Attığı mesajlar ortaya çıktı! İğrenç ifadeler: "Ağzın boş mu, Etkiliyorsun beni"

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Her şeyi bırakıp o köye yerleşti! Ne elektrik var ne de telefon

Her şeyi bırakıp o köye yerleşti! Ne elektrik var ne de telefon

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.