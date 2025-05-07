Cimbom'un 'Osimhen' açmazı! Takımda kalacak mı? "Her şey hazır" diyerek duyurdu...

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışındaki puan farkını 8'e yükselten Galatasaray'da herkesin merak ettiği konu yıldız golcü Victor Osimhen... Kariyer sezonunu yaşayan Osimhen'in takımdan gidip gitmeyeceği herkes tarafından merak edilirken dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Bülent Tulun, Radyo Spor'a önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte tüm detaylar!

CİMBOM'UN OSIMHEN PLANI

Tulun, Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisi için sponsorluk anlaşmaları yaptığını duyurdu. Tulun Osimhen'le ilgili "Her şey hazır. Karar Osimhen'in. Yönetim, Osimhen'e en azından bir sene daha bizimle kal, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olalım, istersen bir sonraki yıl Premier Lig'e ya da başka büyük lige transfer olursun" dediğini aktardı.

OSIMHEN'DEN KARİYER REKORU

26 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını 33'e çıkararak, kariyer rekoru kırdı ve bir sezonda en yüksek gol sayısına ulaştı. Osimhen bu gollerin 24'ünü Süper Lig'de, 6'sını UEFA Avrupa Ligi’nde ve 3'ünü de Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Nijeryalı futbolcu, daha önce en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Napoli'de oynarken 31 golle yaşamıştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Victor Osimhen yerini 70. dakikada Dries Mertens’e bıraktı.