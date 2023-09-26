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"Çimler gıda boyası ile boyandı" iddiası sonrası Serdar Ali Çelikler'den sert sözler! "Bakanımız kusura bakmasın..."

26.09.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor'a konuk olan Galatasaray maçı 1-0 kazanırken, sahadaki birçok oyuncu çimlerin boyanması sebebiyle yemyeşil olmuştu. Yaşanan bu duruma Serdar Ali Çelikler'den sert bir tepki geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında ertelenen İstanbulspor Galatasaray maçında Sarı-Kırmızılılar rakibini 1-0 mağlup ederken, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada birçok oyuncu yemyeşil oldu.

Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntülerde Galatasaraylı futbolcuların beyaz formasının ve Torreira’nın sarı saçlarının yeşile boyanması büyük şaşkınlığa neden oldu.

GIDA BOYASI İLE BOYANDI!

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Yayıncı kuruluş muhabiri, konuyla ilgili olarak bilgi verdi ve “Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yanan çimler, makyajlama çalışması nedeniyle gıda boyasıyla yeşile boyandı” ifadelerini kullandı.

"BAKANIMIZ KUSURA BAKMASIN"

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Konuyla ilgili olarak Vole kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler "TFF'ye sesleniyorum. Bu çim bakım işini Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alacaksın. Bakanımız Osman Bey kusura bakmayacak. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bu işi yapmak istediği zaman yapıyor. Bakınız: Şampiyonlar Ligi finalindeki Olimpiyat Stadı."

"BU KADAR ZOR BİR İŞ DEĞİL"

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"Bu işi TFF verecek Ahmet Ağaoğlu'na, birkaç şirkete. Golfçüler çünkü çimin kralını yapar. TFF de tazminatlı sözleşme yapacak bu şirketlerle. Yok çim hastalığı oldu, yok iklimsel değişiklik oldu, kar yağdı, konser oldu, ben bilmem baba. Gerisini senden sorarım diyecek. Çim bakımı için şirketlere ödenecek parayı da kulüplerden mahsup edeceksin. Bu kadar zor bir iş değil ya."

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