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Cimnastik: Swiss Cup

07.11.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zürih'teki organizasyonda Göksu Üçtaş Şanlı ve Ahmet Önder beşinci oldu

İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen Swiss Cup’ta milli sporcular Göksu Üçtaş Şanlı ve Ahmet Önder, organizasyonu beşinci sırada tamamladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarışmada her turda ülkelerin kadın ve erkek sporcuları birer alette yarıştı. İlk turda Göksu Üçtaş Şanlı atlama masasında 12.725, Ahmet Önder ise halkada 14.400 puan aldı. Milli takım, 27.125 puanla üçüncü olarak ilk sekize girdi ve üst tura çıktı.

İkinci turda ise Göksu Üçtaş Şanlı yerde 11.750, Ahmet Önder paralel barda 14.950 puan aldı. Milli takım, bu turda aldığı 26.700 puanla iki turda aldığı toplam puanı 53.825’e çıkarsa da dördüncü İtalya’nın 0.450 puan gerisinde kaldı ve Swiss Cup’ı beşinci bitirdi.

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