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Cimnastikte Parkur Dünya Şampiyonası yarın Japonya'da başlayacak

13.10.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonada Türkiye'yi Burak Yıldız ve Furkan Karataştan temsil edecek

Cimnastikte Parkur Dünya Şampiyonası yarın Japonya'da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 14-16 Ekim tarihlerinde Tokyo'da düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi Burak Yıldız ve Furkan Karataştan temsil edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Japonya türkiye cimnastik federasyonu

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