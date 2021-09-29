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Çin, AUKUS anlaşmasının nükleer silahlanmayı artırabileceği uyarısında bulundu

29.09.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, AUKUS anlaşmasının nükleer silahlanmayı artırabileceği uyarısında bulundu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS özel güvenlik anlaşmasının bölgede nükleer silahlanmayı artırabileceğini belirtti.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre Vang, Malezya ve Brunei dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde AUKUS anlaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Vang, AUKUS'un bölgede nükleer silahlanmayı tetikleyebileceğini vurgulayarak bunun da bölgedeki silahlanma yarışını artırabileceğini kaydetti.

Çin, ASEAN ve diğer bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla bölgenin dünyanın en dinamik ve en hızlı büyüyen parçası haline geldiğine işaret eden Vang, nükleer silahlanma ve genel bir silahlanma yarışının bölgesel refah ve istikrara da zarar vereceğini söyledi.

Vang, "Nükleer denizaltılar, nükleer silah teslim etme kabiliyetine sahip stratejik güvenlik araçlarıdır. Avustralya'nın hareketi, bölgesel stratejik dengeyi bozacak ve Güney Pasifik Nükleer Serbest Bölge Anlaşması'nı imzalarken verdiği taahhüdü geçersiz hale getirecektir." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Vang, AUKUS'un bölgede "Soğuk Savaş" zihniyetinin yeniden canlanmasına yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya, ABD, Hindistan ve Japonya'nın Quad (Dörtlü) adıyla kurduğu ittifakın, Hint-Pasifik'teki yükselen Çin etkisinin önüne geçmek amacıyla oluşturduğu biliniyor.

Bölgede Çin'in artan gücüne karşı harekete geçen Avustralya, ABD ve İngiltere "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik iş birliği anlaşmasına imza atarak ikinci bir ittifakı devreye sokmuştu. AUKUS anlaşması uyarınca Avustralya'nın Adelaide kentinde, nükleer enerjili en az 8 denizaltının inşa edileceği açıklanmıştı.

Avustralya'nın, Fransız Naval Group ile 2016 yılında imzaladığı, 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının inşasını kapsayan ve 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edilmesine neden olan AUKUS anlaşmasını "ihanet" olarak değerlendiren Fransa, Canberra ve Washington büyükelçilerini, danışmak amacıyla acilen geri çağırmıştı.

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