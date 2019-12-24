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Çin'de kar ve buz heykeli festivali başladı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Çin'in Jilin eyaletine bağlı Çangçun kentinde 4. kez düzenlenen kar ve buz heykeli festivali renkli görüntüleri beraberinde getirdi. Festivalde Çin, Rusya, Moğolistan, Japonya ve Malezya da dahil olmak üzere 14 ülkeden 126 heykeltıraşın eserleri sergileniyor. Birbirinen güzel sanat eserlerine yer verilen fuarda toplam 201 adet eser bulunuyor.

Fuara katılan Vladimir Basukov, Rusyalı bir heykeltıraş olduğunu ve “Selfie Hunter” adlı heykeli yaptığını ifade ederken, fuar için Pekin'den gelen Chen Libo ise, "Yaptığımız buz heykeli iki dalga. Biraz soyut görünüyor. Aslında iki dalga birbirine karışıyor" dedi.

Çinli heykeltıraş Zhang Xin, Heilongjiang eyaleti buz heykeli sanat komitesi üyesi olduklarını ve çalışmalarında Tang Hanedanı’na ait fresklerden esinlenerek yaptıklarını söyledi.

Malezya, Rusya ve Çin'den gelen heykeltıraş ekibinden bir heykeltıraş ise yaptığı açıklamada, “Burada birlikte Güzellik ve Su adlı çalışmamızı yaptık” dedi.

Çin’de her yıl soğuk bölgelerde Aralık ayından Ocak ayına kadar, kar ve buz festivalleri düzenleniyor. (İHA)

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çin heykel festival

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