Mynet Trend

Çin'de korkunç olay! Yürüyen merdivene sıkıştı, bacağı koptu

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 26.07.2019 17:50 | Son Güncelleme

Çin’de bir kadın, arızalı olduğu belirtilen yürüyen merdiveni kullanmak isteyince, bacakları merdivenlere sıkıştı. Yaşlı kadının sol bacağı koptu.

Olay, Çin’in kuzey doğusundaki Heilongjiang eyaletinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin bakımda olduğu ve henüz test edilmediği sırada bir kadın merdivenleri kullanmak istedi. Bakım uyarısını dikkate almayarak arızalı olan merdivenleri kullanan 60 yaşındaki kadının iki bacağı da yürüyen merdivenlere sıkıştı.

İtfaiye görevlileri, kadını kurtarmak için olay yerine intikal ederken, kadının merdivene sıkışma anları orada bulunan bir kişi tarafından kaydedildi. Yarım saat süren kurtarma çalışmalarından sonra kadın hemen hastaneye kaldırıldı.

SOL BACAĞI DİZİNDEN KOPTU

Kadının sol bacağının dizinden koptuğu bildirilirken, sağ ayağı da yürüyen merdivenin dişlileri yüzünden ağır yaralandı. (DHA)

Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...
7 dondurulmuş kaplan ele geçirildi!7 dondurulmuş kaplan ele geçirildi!
Havalimanından 750 kilogram altın çalındıHavalimanından 750 kilogram altın çalındı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Yürüyen Merdiven yürüyen merdiven kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

'Savaşa hazır olun' uyarısı!

'Savaşa hazır olun' uyarısı!

Türkiye günlerce burayı konuşmuştu

Türkiye günlerce burayı konuşmuştu

Büyük sürpriz! Diriliş Osman'a bomba transfer

Büyük sürpriz! Diriliş Osman'a bomba transfer

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i tatil pozlarıyla beğeni topladı

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i tatil pozlarıyla beğeni topladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Korkunç anlar! Hareket halindeki otobüsten atladı

Korkunç anlar! Hareket halindeki otobüsten atladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hortum felaketi kamerada!

Hortum felaketi kamerada!

Genç fenomen o manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı!

Genç fenomen o manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 dondurulmuş kaplan ele geçirildi!

7 dondurulmuş kaplan ele geçirildi!

Havalimanından 750 kilogram altın çalındı

Havalimanından 750 kilogram altın çalındı

'Savaşa hazır olun' uyarısı!

'Savaşa hazır olun' uyarısı!

118 çocuğu evlat edindi, hapse girecek!

118 çocuğu evlat edindi, hapse girecek!

Irak'taki ABD askerleri alkol sebebiyle ülkelerine gönderildi

Irak'taki ABD askerleri alkol sebebiyle ülkelerine gönderildi

72 yıl sonra ilk! Kırmızı alarma geçildi

72 yıl sonra ilk! Kırmızı alarma geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.