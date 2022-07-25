Çin Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Çin Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Kariyer seçimini dil öğrenme ve farklı kültürleri araştırma üzerine yapan adayların sıklıkla tercih ettiği bölüm Çin Dili ve Edebiyatıdır. Bu bölümde, öğrencilere Çince ve Çin edebiyatı hakkında bilgiler verilir. Dil öğrenmeyi ve farklı kültürleri keşfetmeyi seven öğrenciler, tercih listelerine bu bölümü yazarak gelecek kuşaklara Çin kültürünü aktarmayı hedefler.

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Çin Dili ve Edebiyatı, Çin'in resmi dili olan Çinceyi ve bu dil kullanılarak yazılmış edebi metinleri, eserleri ve Çin tarihini geniş kapsamlı olarak inceleyen filologlar yetiştiren üniversite bölümüdür. Bu bölümde öğrenciler hem çağdaş hem de eski Çin belgelerini inceleyerek çalışmalar yapar.

Çin Dili ve Edebiyatı Mezunları Ne İş Yapar?

Çin Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan kişiler, çalışma hayatında, Çince ve Çin edebi eserleri ile ilgili araştırmalar yapar. Turizm sektöründe rehberlik veya tercümanlık bürolarında Türkçe-Çince eserlerin çevirilerini yapabilirler. Bu bölümün en temel amacı olan Çincenin gelişimini sağlamak ve kitlelere dili aktarmak da yine Çin Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının görevleri arasında yer alır.

Çin Dili ve Edebiyatı Mezunları İş İmkanları Nelerdir?

Çin Dili ve Edebiyatı bölümü, dünyanın en çok konuşulan dili olan Çinceyi en temelden başlayarak öğrencilere aktardığından dolayı, yabancı dil ile ilgili çalışmalar yapan şirket veya kurumlar, bu bölümün mezunları için iş imkanı sağlamaktadır.

Çin Dili ve Edebiyatı mezunlarının kamuda iş olanakları, öğrencinin Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alması ile mümkün olmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında işe alım sınav puanı ile gerçekleşmektedir.

Çin Dili ve Edebiyatı mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça fazladır. Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alamayan veya özel sektörde çalışmayı tercih eden mezunlar, şirket veya firmalara iş başvurusunda bulunmalıdır.

Çin Dili ve Edebiyatı Mezunları Nerelerde Çalışır?

Çin Dili ve Edebiyatı mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Çalışma şartı olarak yabancı dil isteyen kurum ve kuruluşlar, bu bölümün mezunları için uygun iş ortamını sağlamaktadır. Lojistik şirketleri, havayolu taşımacılığı, ithalat ve ihracat, uluslararası şirketler, turizm, rehberlik, tercümanlık büroları, kütüphane, yayınevleri, üniversite, basın yayın gibi alanlar Çin Dili ve Edebiyatı mezunlarının çalışabilecekleri alanlardır.

Tüm bunların yanı sıra akademik kariyer planı yapan öğrenciler, eğitimlerini yüksek lisansa tamamlayarak eğitim kurumlarında akademisyenlik yapabilmektedir.

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Edebiyat Fakültesi kapsamında eğitim veren Çin Dili ve Edebiyatı, 4 yıllık lisans programıdır. Bu bölüm dil puanı baz alınarak öğrenci alımı yapmaktadır.

2019-2020 yılı verilerine göre ülkemizde yalnızca 3 üniversitede Çin Dili ve Edebiyatı bölümü vardır. Bu üniversiteler, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesidir. Bu okullarda verilen eğitim burslu ve ücretli olarak ikiye ayrılmaktadır.

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite tercihlerini Çin Dili ve Edebiyatı bölümü üzerine yapan öğrencilerin dersleri şunlardır;

Çin Dili ve Grameri,

İmbilgisi,

Fonetik,

Okuma ve Yazma,

Çin Edebiyatı,

Antik Çağ Çin Tarihi,

Bilimsel Araştırma Yöntemleri,

Çeviri

Çin Edebiyat Eserleri

İngilizce

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Tüm bu dersler, bu bölümün zorunlu dersleridir. Bunlara ek olarak öğrenciler seçmeli dersler de almaktadır. Bu dersleri başarı ile geçen öğrenciler, 4 yılın sonunda Çin Dili ve Edebiyatı lisans diploması almaya hak kazanacaktır.

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümünü Tercih Edecek Kişilerin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Her üniversite bölümünün belirli zorlukları vardır. Önemli olan üniversite tercihi yapan bireylerin kendini tanıması ve kendi kişiliğine uygun bir bölümü tercih etmesidir. Çin Dili ve Edebiyatı bölümü okuyan kişilerin de belirli niteliklere sahip olması gerekir. Meslek hayatındaki başarıyı ve mutluluğu bu nitelikler belirlemektedir. Bunlar;

Yeni bir dil öğrenmeye karşı istekli olmak,

Dikkatli olma ve detaylara önem vermek,

Sabırlı olmak,

İş alanında pek çok kişi ile ortaklaşa çalışıldığı için ekip çalışmalarına katılmayı sevmek,

Yenilik ve gelişmelere açık olmak,

Yüksek genel kültür ve bilgi birikimine sahip olmak,

Farklı kültürlere karşı meraklı olmak ve öğrenme isteğinin bulunması, bu bölüm için gerekli nitelikler arasındadır.



