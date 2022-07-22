Çerkez Dili ve Edebiyatı Mezunları Ne İş Yapar? Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları İş İmkanları Nelerdir, Nerelerde Çalışır?

Çerkez Dili ve Edebiyatı, üniversite tercihleri yapan adaylarının ilgisini çeken bölümlerden biridir. Farklı dillerin ve kültürlerin yapısını incelemek ve bu alanda meslek sahibi olmak isteyen kişiler, sınavlardan yeterli puanı alarak bu bölüme yerleşmektedir. Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümü, Kafkasya kültürünü tümüyle ele alan, kültürleri hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan lisans bölümüdür.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Çerkez Dili ve Edebiyatı, Kafkas ülkelerinin resmi dili Çerkezcenin incelenmesini, araştırmalar yapılmasını, Kafkasya kültürünün dikkatle ele alınmasını ve bu kültür birikimlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan akademik bir bölümdür.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan kişiler, Kafkas dil bilgisi ve kültürüne hakim olduğundan gelecek nesillere bu alanda bilgi aktarımı yapmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Kafkas kültürüne dair çeşitli araştırmalar yaparak, dil bilgisi çalışmalarına katılırlar. Çerkez dilinde yazılmış eserleri inceleyerek, kültür aktarımında büyük görev ve sorumluluk üstlenirler.

Çerkezce diline hakim olan bireyler bilimsel araştırmalar için makale yazabilirler. Kütüphaneler ve arşivler yine bu bölümün mezunlarının çalışabilecekleri alanların başında gelir.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Mezunları İş İmkanları Nelerdir?

Çerkez Dili ve Edebiyatı mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça fazladır. Mezunlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alması halinde kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilir.

Çerkez Dili ve Edebiyatı mezunlarının özel sektörde iş olanakları da vardır. Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alamayan veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayı tercih etmeyen bireyler özel sektörde alanı ile ilgili bölümlerde iş bulabilmektedir.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Mezunları Nerelerde Çalışır?

Üniversitede Çerkez Dili ve Edebiyatı eğitimi almış kişilerin çalışma alanları, yayınevleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm şirketleri, televizyon kanalları, eğitim kurumları, tercümanlık büroları, üniversiteler, özel vakıflar, müzeler, kütüphanelerdir.

Bu alanda akademik kariyer hedefleyen adaylar, eğitim hayatına devam ederek akademisyen olabilmektedir. Bunun için adayların yüksek lisans eğitimi alması gerekir.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Üniversitelerin Edebiyat Fakültesi kapsamında eğitimi verilen Çerkez Dili ve Edebiyatı, 4 yıllık lisans bölümüdür. Bu bölüm, öğrencilerin sınavlardan almış oldukları dil puanlarını baz alarak öğrenci alımı yapmaktadır.

2019-2020 YÖK verilerine göre ülkemizde sadece iki üniversitede Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümü vardır. Bunlar, Düzce Üniversitesi ve Kayseri Erciyes Üniversitesidir. Bu bölümü okumak isteyen adayların bu iki üniversiteden birini tercih etmesi gerekir.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Meslek seçimini Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümü üzerine yapmış öğrenci adayları için bölüm dersleri şunlardır;

● Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

● Türk Dili ve Edebiyatı,

● Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı,

● Çerkezce Dinleme ve Konuşma,

● Çerkezce Okuma ve Yazma,

● Yakın Dönem Çerkez Edebiyatı,

● Anlam Bilim,

● Çerkezce Yazılı Anlatım,

● Çerkez Edebiyatı,

● Biçim Bilim,

● Kafkasya Tarihi,

● Çerkezce Transkripsiyon,

● Çerkez Kültür Tarihi,

● Çerkez Sanat Tarihi,

● Edim Bilim,

● Bilimsel Metin Çevirisi,

● Çerkez Dili Lehçeleri

Tüm bu dersler, Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümünün temel zorunlu dersleridir. Bunlara ek olarak öğrenciler seçmeli dersler de almaktadır. Bu bölümün öğrencileri mezun olmak için tüm dersleri başarı ile geçmek zorundadır. Bu şartları sağlayan öğrenciler Çerkez Dili ve Edebiyatı lisans diploması elde edeceklerdir. Bu bölümden mezun olan kişilere "Çerkez Filoloğu" unvanı verilir.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Okumak İsteyen Kişilerin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Bireylerin hayatları boyunca yapacakları mesleğin niteliklerini taşıması, hem mesleği sevmesini hem de başarılı olmasını sağlayan en önemli etkendir. Bu nedenle adayların tercih edeceği bölümü detaylı bir şekilde araştırması ve işin niteliklerine uyum sağlayıp sağlamadığını kontrol etmesi gerekir. Peki, Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümü için gerekli olan nitelikler nelerdir? Bu bölümü okumayı tercih eden kişilerin farklı kültürleri merak etmesi ve ilgi duyması gerekir. Buna ek olarak kişilerin dil öğrenimine yatkın olması gerekir.



