Çin'in meşhur yemeği: Çin pilavı! Çin pilavı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Geleneksel yemek tariflerinden uzaklaşmak ve yeni bir şeyler denemek isyorsanız, damak zevkimize de uyan Çin pilavını sofranıza servis edebilirsiniz. Çin pilavı basmati pirinç, soya sosu, mısır, havuç gibi malzemelerden yapılıyor. İşte tarifi...

SEBZELİ ÇİN PİLAVI MALZEMELERİ

1 su bardağı basmati pirinç

100 gram kuru soğan

50 gram taze soğan

1 diş sarımsak

1 adet havuç

1 avuç mısır

1 avuç bezelye

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

SEBZELİ ÇİN PİLAVI TARİFİ

Pirinçleri yıkayıp süzdükten sonra kaynamış su da 10 dakika haşlayın. Sonrasında soğumaya bırakın. İnce ince doğranmış soğan ve sarımsakları zeytinyağında çevirin. Ardından havuç, bezelye ve mısır ilave edin ve bir kaç dakika daha kavurun. Üzerine yumurta kırın ve pişene dek çırpmaya devam edin. Sonrasında pirinç ilave edin ve 5 dakika kavurun.

Kavurulan malzemelere soya sosu, karabiber ve tuz ekleyip 3-5 dakika arası karıştırarak kavurun. Üzeri dereotu ya da taze soğan serpiştirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

